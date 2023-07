Jessic Ngankam und Marton Dardai bei Hertha im Training

Nur sechs Tage nach dem Ausscheiden mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM in Georgien sind Jessic Ngankam und Marton Dardai wieder ins Training bei Hertha BSC eingestiegen. Die beiden Hoffnungsträger des Berliner Bundesliga-Absteigers absolvierten am Dienstag die Übungseinheit mit ihren Kollegen auf dem Schenkendorffplatz am Olympiastadion.

Zum ersten Mal im Teamtraining war auch der von der SpVgg Greuther Fürth verpflichtete Jeremy Dudziak, der die Probleme des Fußball-Zweitligisten auf der defensiven linken Außenbahn beheben soll. Aus dem Urlaub zurückgekehrt ist zudem der Pole Krzysztof Piatek. Der zuletzt an den italienischen Club US Salernitana ausgeliehen Stürmer steht auf der Verkaufsliste der Hertha.

Ngankam und Marton Dardai verzichteten nach dem unerwarteten Gruppen-Aus mit den DFB-Junioren auf einen möglichen längeren Urlaub. Gerade Ngankam benötige nach Verletzungen in den vergangenen Jahren eine intensive Vorbereitung, hatte Trainer Pal Dardai zuletzt betont. Der 22-Jährige müsse „laufen, laufen, laufen“. Ngankam hatte zuletzt ein Angebot von Lokalrivale Union Berlin abgelehnt. Eintracht Frankfurt soll weiterhin Interesse an einer Verpflichtung haben.

Die Berliner bestreiten am Freitag (19.00 Uhr) gegen den BFC Dynamo und am Samstag (16.00 Uhr) im schweizerischen Biel gegen die Young Boys Bern zwei Testspiele. Die Saison in der 2. Liga beginnt für die Hertha am 29. Juli (20.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf.