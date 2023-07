Rheinmetall baut Kampfjet-Teile in NRW

Brandenburg geht bei der Produktion von Bauteilen für den Kampfjet F-35 leer aus. Der Rüstungskonzern Rheinmetall gab am Dienstag in Düsseldorf bekannt, dass er eine Fabrik für Rumpfteile des Flugzeugs in Weeze im Westen Nordrhein-Westfalens errichten will. Mehr als 400 Arbeitsplätze sollen entstehen und die Produktion 2025 beginnen. Brandenburg hatte sich ebenfalls Hoffnungen gemacht.