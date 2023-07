„Ufer frei“ fordert die Bürgerinitiative „Schöneweider Ufer“

Berlin. Demos zu Fuß, Demos mit dem Fahrrad, aber eine Schwimmdemo – das lässt Aufhorchen. Am Ufer in Schöneweide findet am kommenden Samstag, den 8. Juli, eine geschwommene Demonstration in der Spree statt. Organisiert wird sie von der Bürgerinitiative „Schöneweider Ufer“. Die Forderung: ein durchgängiger Uferweg zwischen dem Kaisersteg und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW).

Aktuell blockiere ein Zaun den Zugang zum Ufer, so die Initiative. Studierende der HTW müssten deswegen fast einen Kilometer Umweg auf sich nehmen. Außerdem müssten Spaziergänger auf die Wilhelminenhofstraße ausweichen, anstatt am Ufer entlang laufen zu können. Es ginge lediglich um 300 Meter, die einen durchgehenden Uferweg blockieren, so die Bürgerinitiative. Dabei könnten eineinhalb Kilometer Uferweg den Schöneweidern zum Flanieren zur Verfügung stehen.

„Das Spreeufer muss allen gehören“, findet Michael Kleineberg, Sprecher der Bürgerinitiative. Andere Städte würden es vormachen und auch in Mitte sei die Spree über mehrere Kilometer zugänglich, so Kleineberg. „Diese Lebensqualität hat Schöneweide auch verdient.“

500 Meter Demonstrationsdistanz wartet auf die Schwimmenden

Die Schwimmdemo findet während des Brückenfestes zu 270 Jahren Schöneweide statt. Treffpunkt ist am Samstag ab 11:30 Uhr vor der HTW am großen Windradflügel. Die Schwimmdemonstration beginnt um 12:15 Uhr. Den Demonstrantinnen und Demonstranten steht eine Schwimmdistanz von circa 500 Metern bevor. Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen seien gegeben und am Rand der Demonstration würden Stand-Up-Paddel-Bretter für Verschnaufpausen bereitstehen. So sei die Demo auch für Kinder geeignet, soweit diese sicher schwimmen können. Die Initiative rechnet mit 100 bis 200 Teilnehmenden.

Endpunkt der Demonstration ist der Platz am Kaisersteg in Schöneweide, dort findet auch eine Kundgebung statt. „Für uns ist die Spree sehr wichtig als Erholungsort. Es muss möglichst lange Uferabschnitte für die allgemeine Bevölkerung geben. Deswegen fordern wird, dass mit den Eigentümer:innen verhandelt wird und dass der Bebauungsplan, der besagt, dass die Ufer freigegeben werden sollen, beschlossen wird“, so Catharina Rubel, von der Bürgerinitiative „Schöneweider Ufer“.

Im Anschluss an die Kundgebung wird zudem ein Statement von der zuständigen Baustadträtin Claudia Leister (Grüne) zum aktuellen Stand erwartet, die diese Woche Gespräche mit dem betreffenden Grundstückseigentümer führe.