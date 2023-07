Landwirte erwarten durchschnittliche Ernteergebnisse

Brandenburgs Landwirte rechnen zum Erntebeginn mit „durchschnittlichen bis guten Ernteergebnissen“ in diesem Jahr. Diese seien aber vor den stark gestiegenen Kosten für Energie und Betriebsmittel zu sehen, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, am Dienstag in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming). „Unsere Kosten stehen auf dem Feld.“