Badeseen in Berlin mit Bakterien und Blaualgen: An diesen Orten nicht baden

Die Temperaturen steigen wieder über 30 Grad. Wer in Berlins Seen ungetrübten Badespaß erleben will, sollte diese Badestellen meiden.

Viele Berliner Badestellen gelten als unproblematisch. In einigen wenigen Seen in Berlin sollte man dagegen aktuell nicht baden (Archivbild).

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales warnt Badegäste

In einigen Berliner Badeseen und Gewässern sind aktuell Bakterien nachgewiesen worden

Diese Badestellen sollten Sie meiden

Berlin. Es wird wieder richtig heiß in Berlin: Meteorologen erwarten heute und in den kommenden Tagen hochsommerliches Wetter, mehr als 30 Grad sind angesagt. Entsprechend voll dürften die Berliner Badestellen werden. Doch an einigen Orten ist Vorsicht geboten.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) rät aktuell davon ab, an den Badestellen Grunewaldturm, an der "Kleinen Badewiese" und an der Lieper Bucht (alle an der Unterhavel) zu baden. Hinzu kommt die Badestelle Schmöckwitz an der Dahme.

Badeseen in Berlin: Bakterien und Blaualgen trüben Badespaß

Hintergrund der Lageso-Warnung: An den genannten Badestellen sind erhöhte Mengen an coliformen Bakterien nachgewiesen worden. Auch Cyanobakterien (Blaualgen) sind dort zuletzt aufgetreten. Eine Übersicht zur Wasserqualität an den Berliner Badegewässern finden Sie auf den Lageso-Seiten.

Coliforme Bakterien kommen auch in der Natur vor und weisen deshalb nicht zwingend auf gesundheitsrelevante fäkale Verunreinigungen hin, schreibt das Lageso. E. coli und intestinale Enterokokken seien brauchbare Indikatorkeime für fäkale Verunreinigungen.

Das Lageso erklärt weiter: Unwetterartige Starkregenfälle können zur Einspülung von Regenwasser und von teils ungereinigtem Abwasser führen. Daraufhin können betroffene Gewässer kurzfristig mikrobiell belastet werden. Durch die Selbstreinigungskräfte der Gewässer werden potentielle Krankheitserreger jedoch zeitnah wieder reduziert.

Bis Mitte September werden an den Badestellen alle zwei Wochen Wasserproben genommen und im Labor auf bestimmte Darmbakterien untersucht. Zudem werde das Auftreten von Algen überwacht.

