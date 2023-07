Oltmann: 100 Millionen reichen hinten und vorne nicht

Aus dem Kreis der Bezirksbürgermeister gibt es weiter Kritik an den Finanzplanungen des schwarz-roten Senats. CDU und SPD hätten sich zwar auf jeweils 100 Millionen Euro zusätzlich für 2024 und 2025 für die Bezirke verständigt. „Das reicht aber hinten und vorne nicht“, sagte der Bürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann (Grüne), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bezirke hatten zuvor 250 Millionen Euro gefordert. Der Senat will am Dienstag nächster Woche den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 beschließen. Oltmann wirft Schwarz-Rot schlechten Stil und schlechtes Management vor.

Berlin (dpa/bb). Aus dem Kreis der Bezirksbürgermeister gibt es weiter Kritik an den Finanzplanungen des schwarz-roten Senats. CDU und SPD hätten sich zwar auf jeweils 100 Millionen Euro zusätzlich für 2024 und 2025 für die Bezirke verständigt. „Das reicht aber hinten und vorne nicht“, sagte der Bürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann (Grüne), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Bezirke hatten zuvor 250 Millionen Euro gefordert. Der Senat will am Dienstag nächster Woche den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 beschließen. Oltmann wirft Schwarz-Rot schlechten Stil und schlechtes Management vor.

„Es wird so getan, als würden wir nur Poker spielen und jedes Mal das gleiche Ritual aufführen“, sagte Oltmann. „So ist das nicht. Das Funktionieren der Bezirke hänge von der notwendigen Finanzierung ab. Oltmann kritisierte den Hinweis von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) auf große Rücklagen in den Bezirken. „Wenn wir von Rücklagen sprechen, geht es um Investitionen. Wir haben nach dem Schulgesetz Gelder zurückzulegen für Schulzwecke, oder wir haben Rücklagen gebildet für Baumaßnahmen, die noch zu tätigen sind“, so der Bezirksbürgermeister. Bei den Jahresüberschüssen in den Bezirken sei es so gewesen, dass die Bezirke ihre Guthaben 2022 abgebaut hätten.

„Tempelhof-Schöneberg wird genau wie andere Bezirke mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn dieser Doppelhaushalt so durchgeht wie er jetzt angedacht ist“, warnte Oltmann. „Bis zur Verabschiedung des Haushaltsentwurfs muss noch deutlich nachgebessert werden.“

Kritik übt Oltmann auch am Vorgehen des Senats: Anders als angekündigt werde über die Bezirke geredet, aber nicht mit ihnen. „Sie setzen sich in kleiner Runde zusammen und legen 100 Millionen fest“, sagte er mit Blick auf das Treffen von Regierungschef Kai Wegner (CDU) unter anderem mit den Fraktionsvorsitzenden und Parlamentarischen Geschäftsführern von CDU und SPD am vergangenen Donnerstag, bei dem die Summe festgelegt wurde. „Wir fordern ein, dass wir endlich gehört werden und nicht nur über uns bestimmt wird“, sagte Oltmann. „Das ist schlechter Stil und schlechtes Management.“