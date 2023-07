Potsdamer Literaturfestival mit Besucherrekord

Das Literaturfestival LIT:potsdam haben in diesem Jahr so viele Interessierte besucht wie noch nie. Die Organisatoren verzeichneten mit rund 4.000 Menschen auf über 30 Veranstaltungen nach eigenen Angaben einen Besucherrekord. Die Vorstandschefin des Festivals, Marianne Ludes, zeigte sich überwältigt von dem großen Interesse. So habe man beispielsweise mit dem Thema Diversität auch mehr jüngeres Lesepublikum anziehen können, berichtete sie am Montag.