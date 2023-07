EU fördert Ausbau der Bahnstrecke Angermünde-Stettin

Die EU will den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Angermünde (Landkreis Uckermark) und Stettin (Szczecin) mit 92 Millionen Euro fördern. Wie das Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) am Montag mitteilte, soll das Geld in die Baumaßnahmen auf der rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen Angermünde und der deutsch-polnischen Grenze fließen.