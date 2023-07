Wirtschaftspolitik So will Giffey Berlin zu Europas Top-Standort machen

Berlin. Für Franziska Giffey war es nicht einfach, nach der für die SPD missratenen Wiederholungswahl zur Seite zu treten und das Rote Rathaus dem CDU-Mann Kai Wegner zu überlassen. Aber die Sozialdemokratin, die als erste frühere Regierungschefin eines Landes in der jüngeren Vergangenheit eine kleinere Rolle in einer nachfolgenden Landesregierung übernommen hat, ist überzeugt, das Richtige getan zu haben.

Als Wirtschaftssenatorin ist die Social-Media-affine Ex-Bundesministerin fast so omnipräsent wie früher als Regierende Bürgermeisterin. Und sie geht davon aus, dass sie ihr Hauptanliegen mit den ehemaligen Partnern von Grünen und Linken kaum so klar hätte formulieren können, ohne koalitionsinternes Murren auszulösen. „Wir wollen und wir fördern Wachstum“, sagte Giffey am Montag bei einem Gespräch mit Journalisten, zu dem sie ganz im Bürgermeisterinnen-Stil in den frisch restaurierten Tower des alten Flughafens Tempelhof unter die spektakuläre Dachterrasse geladen hatte.

Giffey sieht für Berlin auch 2023 ein Wachstum über dem Bundesniveau

Ganz Verwaltungsfachfrau hat Giffey ihr neues Ressort auf vier konkrete Ziele verpflichtet und mit den Führungskräften ein entsprechendes Leitbild formuliert: Das Haus soll „starkes Wirtschaftswachstum“ fördern, für ein „klimaneutrales Berlin“ arbeiten, die „besten Köpfe und Hände“ gegen den Fachkräftemangel sichern sowie Berlin zum „Innovationsstandort Nummer eins in Europa“ machen. „Wir haben gute Ausgangsbedingungen“, gab sich Giffey optimistisch. Berlins Wirtschaft werde dieses Jahr wieder stärker wachsen als der deutsche Durchschnitt, auch wenn die 4,9 Prozent aus dem Corona-Krisen-Aufholjahr 2022 bei Weitem nicht mehr erreicht werden.

„Wir wollen eine Geschichte erzählen, die gut ist“, sagte Giffey. Von Wohlstand und Klimaschutz, der nicht durch Verzicht, sondern durch Innovation gesichert werde. Und sie wolle sicherstellen, dass die Talente der Welt weiterhin nach Berlin kämen.

Ladesäulen für Elektroautos sollen ein Schwerpunkt der Verkehrswende sein

Als wesentliche Elemente ihrer Politik nannte sie den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Mindestens 30.000 Ladesäulen seien notwendig. Mit den bis zu zehn Milliarden Euro aus dem geplanten Sondervermögen Klimaschutz des Senats werde das unter anderem mitfinanziert. Auch der Umbau der Energieversorgung gehöre zu den Clustern, die mit öffentlichen Subventionen aus dem Sonderfonds rechnen könnten.

Ganz frühere Bürgermeisterin nannte sie auch die Stadtsauberkeit als wichtiges Thema. Man werde das Budget der Berliner Stadtreinigung aufstocken, kündigte Giffey an, die in ihrem Ressort auch für die großen Landesbetriebe zuständig ist.

Glasfaserkabel sollen bis 2028 schnellestes Internet in die ganze Stadt bringen

Neben der Werbung um auswärtige Fachkräfte setzt die Senatorin auf eine Ausbildungsoffensive, die das Bündnis mit der Wirtschaft bringen soll. Bis 2025 sollen die Unternehmen 2000 zusätzliche Lehrstellen schaffen, kündigte Giffey an. Was sie nicht sagte an diesem Tag: Sollten sie dieses Ziel verfehlen, will Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) die schon von ihrer linken Vorgängerin Katja Kipping vorbereitete Ausbildungsplatzabgabe einführen.

Um Innovationen zu ermöglichen, soll Berlin rasch mit schnellem Internet versorgt werden. Bis 2025 soll in der ganzen Stadt 5G-Standard bereit stehen, bis 2028 sollen überall Glasfaserkabel legen für noch höhere Daten-Geschwindigkeiten. Bis 2030 werde sich das Datenvolumen verdreißigfachen, nannte Giffey die Prognosen von Experten. Darauf müsse Berlin vorbereitet sein. Insgesamt sei man in Deutschland mit dem Netzausbau aber ziemlich weit vorne, so die Senatorin.

Konzeptverfahren für das ICC soll im September auf den Weg gebracht werden

Die Sektoren Tourismus, Messe und Kongresse seien gut aus der Corona-Krise gekommen, sagte Giffey. Dennoch soll die „Wiederbelebung“ des Internationalen Congress Centrums (ICC) ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Amtszeit im Wirtschaftsressort werden. Im September werde der Senat ein Konzeptverfahren auf den Weg bringen mit dem Ziel, aus dem „toten Ort“ eine „Art Centre Pompidou“ zu machen. Diesen Begriff hatte Giffeys Vorgänger Stefan Schwarz geprägt, obwohl das ICC von vielbefahrenen Autostraßen umschlossen ist und das Pariser Kulturzentrum mitten in der ohnehin belebten Innenstadt liegt.

Ihr Ziel sei es, noch vor dem Ende der Legislaturperiode im Sommer 2026 eine Entscheidung über die Zukunft des ICCs zu treffen. Wer allerdings das riesige Gebäude mit Kongressen, Veranstaltungen, Kultur, Gastronomie oder anderem bespielen möchte, darf sich keine Hoffnung auf Subventionen machen. Geld vom Land werde es keines geben, sagte Giffey.