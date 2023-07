Berlin: Der Regierende Bürgermeister lädt zum Hoffest ein

3500 geladene Gäste Hoffest-Premiere für Kai Wegner am Roten Rathaus

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) lädt an diesem Dienstag zu seinem ersten Hoffest am Roten Rathaus ein. 3500 Gäste sind geladen, sich rund um das Rathaus und in den Innenhöfen bei Musik, Kultur und kulinarischen Highlights zu amüsieren.

Das Hoffest findet zum 21. Mal statt, der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit führte das Fest zu Beginn seiner Amtszeit ein, das sich schnell zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Termine und Netzwerktreffen der Stadt etablierte. 100 Kooperationspartner und Sponsoren machen das Fest möglich.

Beim vergangenen Hoffest: The Rufus Temple Orchestra

Foto: Sergej Glanze

Auch in diesem Jahr werden die Berliner Meisterköche ein breites kulinarisches Angebot liefern, unter anderem mit „Ceviche vom Brandenburger Saibling“, „Freilandhuhn mit Mango, Blumenkohl und Sonnenblumenkernen“ und ukrainische „Zzazy“: gefüllte und gebratene Kartoffelkuchen mit Fleisch oder Pilzen.

Für das künstlerische Programm sorgen unter anderem die Nachwuchstalente aus dem Friedrichstadtpalast, das Rundfunk-Sinfonie-Orchester und das Wintergarten-Varieté.

Als Gäste haben unter anderem die letzten fünf Regierenden Bürgermeister Walter Momper, Eberhard Diepgen, Klaus Wowereit, Michael Müller und Franziska Giffey zugesagt. Aus der politischen Bundesprominenz werden Familienministerin Lisa Paus und der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet, sowie mehrere Gesandte und Botschafter.

Um 19 Uhr wird Kai Wegner das Fest offiziell eröffnen, ab 22 Uhr startet die mittlerweile legendäre Disko im Ratskeller, wo der harte Kern der Feiernden bis zum Morgengrauen tanzt.