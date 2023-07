Erneut schwaches Storchenjahr wegen Frühjahrstrockenheit

Storchenberinger Gunnar Gernhöfer nähert sich zum Beringen der Jungvögel einem Nest an in dem noch einer der Altvögel steht.

Rostock (dpa/mv). Die Hoffnung auf ein gutes Storchenjahr 2023 hat sich zerschlagen. Infolge der lang anhaltenden Trockenheit und einem damit verbundenen Nahrungsmangel im Frühjahr sind nur wenige Junge in den Nestern, wie der Rostocker Weißstorch-Experte Stefan Kroll am Montag der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Beringungsaktion in der Umgebung von Rostock sagte.

In den Nestern säßen meist ein bis zwei Küken - üblich seien zwei bis vier. „Auffällig oft ist es dieses Jahr nur ein Küken.“ Dass Küken aus dem Nest geworfen oder gar aufgefressen würden, komme in Jahren mit großem Nahrungsmangel vor, sagte Kroll. Wer zu schwach zum Betteln sei, werde von den Storcheneltern nicht versorgt. Der Weißstorch-Experte steuerte am Montag 26 Nester in der Region um Rostock an, um Jungtiere zu beringen.

Dabei hatte das Storchenjahr gut begonnen. Erste Erhebungen wiesen laut Kroll auf mehr Brutpaare als im Vorjahr hin. Weniger als 1000 Jungstörche wurden 2022 flügge. Doch auch dieses Jahr würden es wohl weniger als 1000 werden, sagte Kroll.

Grund für Optimismus gebe aber die gewachsene Zahl an Paaren, so Kroll weiter. „Das könnte sich in den kommenden Jahren positiv auswirken“, sagte er. Vielleicht sei mancher Brutanfänger in diesem Jahr noch nicht erfolgreich, lerne aber für das kommende Jahr und dann laufe es womöglich besser. „Neun Wochen lang Küken aufzuziehen, kann nicht gleich jeder dreijährige Storch“, sagte er. In diesem Alter begännen Weißstörche zu brüten.

In den Jahren 2016 und 2017 hatten Dauerregen und empfindliche Kühle den Jungtieren massiv zugesetzt. 2021 und 2022 war Nahrungsmangel infolge von Trockenheit Hauptgrund für eine geringe Zahl an Jungstörchen gewesen. Noch 2004 hatten die Ornithologen im Nordosten mehr als 1100 Brutpaare und über 2400 Jungstörche gezählt.