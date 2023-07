Berlin: Mit dieser Kampagne wirbt die BVG um Personal

Personalmangel Große Kampagne: So wirbt die BVG jetzt um Personal

Berlin. Personalmangel ist ein allgegenwärtiges Problem der heutigen Zeit. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bleiben davon nicht verschont: 2300 Mitarbeitende in 240 Berufen sucht das Berliner Verkehrsunternehmen in diesem Jahr. davon mehr als 1000 Fahrerinnen und Fahrer für U-Bahn, Bus und Tram, sowie 300 Ingenieurinnen und Ingenieure und 200 Mitarbeitende im Bereich Technik und Werkstatt. Für dieses Ziel investiert das Unternehmen in eine großangelegte Werbekampagne für Personal.

Bereits im Dezember 2022 startete der erste Teil der Kampagne. Gelbe, BVG-typische Plakate im Berliner Stadtbild wiesen in den vergangenen Monaten auf den Personalmangel bei dem Verkehrsunternehmen hin und warben für Bewerbungen. Dazu kamen Online-Marketing und Werbung in den sozialen Netzwerken. Der Slogan: „Koscher, halal und vegan. Falafel, Salami und Seitan. Ganz gleich, wie oder was du isst: Uns schmeckt Vielfalt im Job.“

Im Fokus der Werbekampagne steht das Thema Vielfalt. Die BVG will verdeutlichen, dass nicht nur die Berufsbilder und Karrierewege im Unternehmen vielfältig sind, sondern auch die Menschen, die bei den Verkehrsbetrieben angestellt sind. Eigenen Angaben zufolge arbeiten Menschen aus über 80 Nationen in 240 verschiedenen Berufen bei der BVG.

„Wir wollen mit unserer aktuellen Arbeitgeberkampagne auch neue Zielgruppen ansprechen. Ganz gleich, in welcher Lebenssituation Menschen sind, wo sie herkommen und welchem Kulturkreis sie angehören, bei der BVG sind sie richtig“, sagt Maja Weihgold, Leiterin der Unternehmenskommunikation.

Teil zwei der Arbeitgeberkampagne wird persönlich

In Folge der Kampagne verzeichnete die BVG im ersten Halbjahr 2023 bereits ein Plus von 40 Prozent bei den eingereichten Bewerbungen. Insgesamt stellte das Berliner Verkehrsunternehmen 700 neue Mitarbeitende ein – doppelt so viele wie es im Vorjahreszeitraum waren.

In der zweiten Phase der Werbekampagne wird es nun persönlich: Im Mittelpunkt der großangelegten Arbeitgeberkampagne stehen BVG-Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen und Berufsfeldern als Protagonisten, die auf sehr persönliche Art und Weise für ihren Arbeitgeber werben. „Ich erlebe die BVG als Familie und unterstütze sie gern bei diesem Ziel“, sagt die Elektroingenieurin Debora Rossi. Sie ist eine der 14 BVG-Beschäftigten, die als Protagonisten der Kampagne die BVG bei ihrem Recruiting unterstützen – in der Hoffnung auf neue Kolleginnen und Kollegen.