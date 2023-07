Ermittlungen zu Toten von Melchow wurden übernommen

Nach dem Tod zweier Menschen nach einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Melchow (Barnim) bei Eberswalde hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, sagte Sprecherin Ricarda Böhme am Montag. Ihr zufolge war ein 80-Jähriger bei dem Feuer am Sonntag in einem Schuppen auf dem Grundstück von Einsatzkräften mit einer Schussverletzung geborgen worden. Er starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.