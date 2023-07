Trainingsauftakt bei Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin startet in die Vorbereitung auf seine fünfte Saison in der Fußball-Bundesliga - mit der erstmaligen Teilnahme an der Champions League als großem Höhepunkt. Am Montag und Dienstag absolvieren die Profis der Eisernen zunächst Leistungstests und medizinische Untersuchungen. Am Mittwoch folgt dann die erste Übungseinheit auf dem Platz, bevor es von Donnerstag bis Sonntag nach Bad Saarow in ein Kurztrainingslager geht.

Berlin. Der 1. FC Union Berlin startet in die Vorbereitung auf seine fünfte Saison in der Fußball-Bundesliga - mit der erstmaligen Teilnahme an der Champions League als großem Höhepunkt. Am Montag und Dienstag absolvieren die Profis der Eisernen zunächst Leistungstests und medizinische Untersuchungen. Am Mittwoch folgt dann die erste Übungseinheit auf dem Platz, bevor es von Donnerstag bis Sonntag nach Bad Saarow in ein Kurztrainingslager geht.

Das zweite Trainingslager findet vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich statt. Testgegner der Mannschaft von Trainer Urs Fischer sind in der Vorbereitung unter anderem Rapid Wien am 19. Juli, Holstein Kiel am 22. Juli und Atalanta Bergamo am 5. August.

Das erste Pflichtspiel ist die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am 13. August bei Astoria Walldorf, die Bundesliga-Saison beginnt mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 am 19. oder 20. August. Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League findet am 31. August in Monaco statt.