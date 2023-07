VeloCity: Berlin im Radsport-Fieber

Am Sonntag standen in Berlin alle Zeichen auf Radsport: Tausende Teilnehmer beim Jedermann-Rennen, dazu Comeback der Profi-Frauen.

Berlin. Berlin im Radsport-Fieber: Wer am Sonntagmorgen in der Innenstadt unterwegs war, sah Frauen und Männer in engen Trikots aus allen Ecken Berlins Richtung Straße des 17. Juni fahren. Zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sammelten sich in den frühen Morgenstunden Tausende Teilnehmer zum VeloCity-Radrennen. Neben ambitionierten Breitensportlern, die ihre Fähigkeiten auf 60 und 100 Kilometer langen Routen durch Berlin und Brandeburg unter Beweis stellten, feierte mit der „Tour de Berlin Feminin“ auch die Profi-Veranstaltung der Frauen ein Comeback in der Hauptstadt. Autofahrer mussten unterdessen bis zum frühen Nachmittag mit zahlreichen Sperrungen klar kommen.

Kurz vor dem Start um acht Uhr herrschte ein enges Gewusel zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Angeführt von Ex-Radrennprofi Jens Voigt versammelten sich nach Veranstalterangaben 7000 Teilnehmer aus 78 Nationen, um in Profi-ähnlicher Ausstattung auf die Jagd nach der Bestzeit zu gehen. Die Stimmung war dabei offenbar gut, trotz einiger Windböen. „Jetzt hab ich richtig Bock“, rief eine Teilnehmerin kurz vor Ertönen des Startsignals ihrer Partnerin zu.

VeloCity: Tausende Teilnehmer verwandeln Berlin in Radsport-Hauptstadt

Franziska Schrecke (33) unterstützt mit Golden-Retriever-Hündin Neni (1) ihre Partnerin beim Jedermann-Rennen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Sie sorgt für moralische Unterstützung nur wenige Meter von der Start-Ziel-Linie entfernt. „Es ist ihr erstes Rennen, wird sind aufgeregt“, sagt Franziska Schrecke. Die 33-Jährige steht mit Golden-Retriever-Hündin Neni (1) direkt hinter der Absperrung und feuert ihre Frau an. Beide sind extra aus Hamburg angereist, in wenigen Wochen soll es in der Heimatstadt bei den Cyclassics an den Start gehen und später zu einem Rennen nach Südafrika.

Profi-Radrennen der Frauen: Tour de Berlin Feminin feiert Comeback

Während beim Jedermann-Rennen Frauen und Männer gemixt an den Start gingen, folgte um 9.15 Uhr die geballte Frauenpower: Bei der Tour de Berlin Feminin über 100 Kilometer starteten die Profi-Sportlerinnen zu einer von nur zwei internationalen Eintagesrennen im Kalender des Radsport-Weltverbandes.

Im Rahmen der Breitensport-Veranstaltung gingen bei der „Tour de Berlin Feminin“ auch Profi-Radsportlerinnen aus der ganzen Welt in Berlin an den Start.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Im Anschluss konnten Jedermänner und -frauen, denen die 60 Kilometer des ersten Rennens nicht reichten, ebenfalls auf die lange Tour gehen, die durch den Tiergarten über die Havelchaussee durch den Grunewald und anstatt direkt über Steglitzer Damm und Karl-Marx-Allee zurück in Richtung Innenstadt zu fahren, noch einen Abstecher über Kleinmachnow und Ludwigsfelde in Brandenburg einlegen.

Unter den Fans am Streckenrand waren viele Familienangehörige. So auch Manuela Boock aus Eggersdorf. „Ich bin immer mit dabei, wenn mein Sohn fährt“, sagt die 62-Jährige. Sie hofft auf eine gute Zeit, aber vor allem, dass der Lichtenberger heil ins Ziel kommt.

Mit dabei ist auch Silvana (46) aus Rüdersdorf, die mit den Kindern Fynn, Melina (beide 9) und Louis (7) an der Strecke auf ihren Partner wartet. „Anfeuern reicht. Es reicht, wenn einer verrückt ist“, sagt sie. Fynn und Melina haben allerdings am Sonnabend schon ein bisschen Sportler-Luft geschnuppert und sind am Sonnabend bei dem Kinder-Rennen im Rahmenprogramm mitgefahren.

Silvana (46) feuert mit den Kindern Fynn, Melina (beide 9) und Louis (7) ihren Partner an.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Wer es noch etwas verrückter mochte, konnte schließlich bei den Rad Race Fixed 42 World Championships über 42 Kilometer an den Start gehen. Erlaubt waren dabei nur Fixies: Eingang-Räder ohne Bremsen. Für die einen vielleicht die Hölle, für die anderen ein Traum. Berlin eben.