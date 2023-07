Polizeieinsatz Gruppe randaliert in Berliner Club und greift Gäste an

Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen hat in der Nacht zum Sonntag Gäste eines Clubs in Berlin-Neu-Hohenschönhausen angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde dabei einem 28 Jahre alten Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Mann erlitt demnach eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.