Das sind Berlins beste After-Work-Lokale

Berlin. Für viele umgibt diese Zeit des Tages etwas ganz Besonderes: der Feierabend. Der Arbeitstag liegt hinter einem, die Gedanken dürfen um anderes kreisen als die beruflichen Aufgaben. Man darf abschalten. In Berlin haben sich viele Lokalitäten genau darauf konzentriert, einen Ort zum Treffen und der Geselligkeit zu bieten. Meist werden hübsche, bunte Cocktails serviert. Und so beschäftigt sich unsere Serie in dieser Woche mit Berlins besten After-Work-Lokalitäten. Zugegeben sind in dieser Liste fast ausschließlich Bars und Kneipen zu finden. Doch es gibt eine Ausnahme.

Neukölln

Durchhalten von 13 Uhr mittags bis drei Uhr früh

Es soll ja Leute geben, die machen mittags Feierabend. Die wären im „Nathanja & Heinrich“ richtig aufgehoben. „Wir machen 13 Uhr auf, es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen“, sagt Heinrich, der die Bar vor 13 Jahren mit Nathanja gründete. „Dazu haben wir verschiedene Spritz- und Low-Alcohol-Getränke für den Nachmittag.“ Wem abends Hunger kommt, für den gibt es Bar-Snacks wie Focaccia. So kann man bis Barschluss, der auch mal drei Uhr früh ist, durchhalten. „Wir finden beides schön, Bar und Aperitiv-Café. Wir mögen die Nachmittagsstimmung“, sagt Heinrich. Die Bar fülle sich oft ab 16 Uhr, wenn Berufstätige aus Start-up- und Kreativbereich im hippen Kiez zwischen Weserstraße und Weichselplatz unterwegs sind. Aber jeder sei willkommen, Krawattenträger würden nicht blöd angeschaut.

„Nathanja & Heinrich“ Café/Bar, Weichselstraße 44, 12045 Berlin, täglich ab 13 Uhr, www.nathanja-heinrich.de

Nach Shopping oder Arbeit aufs Parkhaus

Die Dachterrasse des „Klunkerkranich“ in Neukölln kommt einem Garten gleich. Es kann getrunken, getanzt und über das Stadtpanorama gestaunt werden.

Immer wieder der „Klunkerkranich“: Ob es um die besten Rooftop- oder After-Work-Bars geht, die Dachterrassen-Location auf den Neukölln Arcaden darf auf keiner Liste fehlen. Wer mit dem Shopping oder der Arbeit durch ist, kann oft schon ab 16 Uhr den Aufzug ins oberste Parkgeschoss nehmen und sich freuen, dass die Schlange so früh noch nicht lang und der Eintritt trotz Live-Acts meist gering ist. Bei Cocktails oder Feierabend-Bier kann man dann zwischen Hochbeeten auf den Sonnenuntergang mit Stadtpanorama warten und dann auf einem der Indoor-Dancefloors oft noch bis drei Uhr tanzen.

Klunkerkranich, 5. Stock Neukölln Arcaden, Montag bis Mittwoch 17 bis 0 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 16 bis 3 Uhr, Karl-Marx-Straße 66, 12043 Berlin, www.klunkerkranich.org

Pankow

Im Feierabend mit Strandatmosphäre entspannen

Das „Deck 5“ liegt über dem Parkdeck der Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg.

Geschafft! Wer nach Feierabend im Sommer den stickigen vier Wänden entfliehen will, ist dazu auf „Deck5“ genau richtig. Die Rooftop-Bar auf dem Parkdeck der Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg glänzt mit echtem Sand, Palmen und Lounge-Zelten, die Gäste schützen, wenn doch einmal ein Schauer heraufzieht. Die 1000 Quadratmeter große Bar bietet Platz für 500 Gäste. Unterhalten werden sie mit Musik von Live-DJs. Neben zahlreichen Getränken stehen auch Barbecue-Gerichte für den größeren Hunger auf der Karte. Außerdem ist die ganze Woche über bereits ab 14 Uhr geöffnet. Ideal für einen frühen Feierabend.

„Deck5“, Schönhauser Allee Arcaden, Schönhauser Allee 79, 10439 Berlin, Montag bis Sonntag 14 bis 0 Uhr, Zugang Shopping-Center, ab 22 Uhr via Greifenhagener Straße, direkt neben der Parkhauseinfahrt, www.deck-5.com

Steglitz-Zehlendorf

Wo sich schon Max Liebermann von der Großstadt erholte

Im Garten der Liebermann-Villa blicken die Gäste auf den Wannsee.

Der Garten war sein Refugium: Der Maler Max Liebermann (1847–1935) verewigte ihn auf etwa 200 Bildern. Einige sind im Haus in der Ausstellung zu sehen. Den wunderschönen Garten und den Blick auf den Wannsee können jetzt auch Besucher am Abend genießen. Die Liebermann-Villa veranstaltet seit kurzem einen „Wannsee After-Work” zu bestimmten Terminen. Die nächsten sind am 14. Juli., 21. Juli., 11. August und 1. September. Von 19 bis 22 Uhr legen DJs auf, gespielt wird tanzbare Musik von Oldies bis heute. Dazu gibt es eine Bar und Snacks vom Café Max. Alle Einnahmen kommen der Villa Liebermann zugute, die seit 2006 ein privat geführtes Museum ist. Wer alles lieber beobachten will, kann auf der Terrasse Platz nehmen. Außerdem gibt es zwei weitere Abende mit verlängerten Öffnungszeiten und freiem Eintritt am 27. Juli und am 14. September. Unter dem Motto „Feierabend mit der Klasse Streuli“ können Besucher bis 21 Uhr mit den Studierenden der Universität der Künste (UdK) ins Gespräch kommen.

Liebermann-Villa, Colomierstraße 3, 14109 Berlin, „Wannsee After-Work” am 14. Juli., 21. Juli., 11. August und 1. September, Einlass ab 19 Uhr, Eintritt 20 Euro/18 Euro ermäßigt

Mitte

Heute ist ein guter Tag zum Tanzen

Die „Trompete“ in Berlin-Mitte zählt zu den Kultbars des Berliner Nachtlebens.

Schauspieler Ben Becker und Gründer des Technoclubs Tresor Dimitri Hegemann haben die Kultbar am Lützowplatz eigentlich ins Leben gerufen. Sie hatten ein wunderbares Konzept, wollten dort die Zwanzigerjahre aufleben lassen, doch das wurde nicht so angenommen wie geplant. Oft brechend voll ist es hingegen bei den After-Work-Partys, die Nachfolger Sven Rejzek donnerstags in der Keller-Lounge mit wechselnden DJs inszeniert – ganz im Sinne von: Heute ist ein guter Tag zum Tanzen. Hier feiert man mit netten Menschen zwischen 25 und 50 Jahren, mit Geschäftsleuten wie mit Studenten. Netzwerken wird in dieser Atmosphäre leicht gemacht. Es gibt gute Cocktails zu akzeptablen Preisen, die bei schönem Wetter auch draußen aus einem Feuerwehrauto gereicht werden, Hip-Hop und 80er- und 90er-Jahre-Sound, schöne Erinnerungen to Go am Fotoautomaten. Namensgeber ist eine Trompete hinter Glas.

„Trompete“, Lützowplatz 9, 10785 Berlin, Tel. 030 23094794, After-Work-Party Donnerstag 19 bis 3 Uhr, 21 Uhr eröffnet der Dance-Floor, Eintritt frei, ab 21 Uhr zehn Euro, www.trompete-berlin.de

Mit Hardcore am Pool chillen

Der „Sage Club“ befindet sich an der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße und Köpenicker Straße in Mitte.

Seit der Corona-Pandemie findet Rock im Sage, die After-Work-Party des legendären Sage Clubs, nur noch jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat statt, dafür geht es dann richtig ab. Um 21 Uhr werden zwei Tanzflächen eröffnet, eine Stunde später starten noch zwei Live-Bands. Wie der Slogan des Abends schon sagt, treffen bei dieser After-Work-Party in erster Linie Indie-, Metal- und Pop-Fans aufeinander – zum Musikhören, Tanzen, Kennenlernen. Alles findet auf verschiedenen Floors statt, mit 400 bis 800 anderen Feiernden kann man auch gut durchmachen, wenn man nicht am nächsten Tag um neun Uhr im Büro sitzen muss. Selbst der Pool, ein Ort zum Chillen und Füße reinhängen lassen, hat bis um sechs Uhr morgens auf. Bier und Softdrinks kosten um drei Euro, Longdrinks im Schnitt sieben Euro. Der Eintritt in das auffällige Gebäude an der Köpenicker Straße kostet zehn Euro in der ersten Stunde, ab 22 Uhr 12 Euro.

„Sage Club“, Köpenicker Straße 76, 10719 Berlin, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, 21 bis 6 Uhr, zehn Euro Eintritt, ab 22 Uhr 12 Euro, www.sage-club.de

Friedrichshain-Kreuzberg

Nach der Arbeit an den Strand von Friedrichshain

Hendrik auf der Heidt vom Club „Yaam“ lädt die Gäste an den Strand von Friedrichshain.

Seit fast 30 Jahren ist das „Yaam“ der zuverlässige Anlaufpunkt für Menschen mit überschüssiger Freizeit. Die Standorte haben gewechselt, das Konzept blieb gleich. Karibische und afrikanische Sounds mit Schwerpunkt auf Reggae. Da werden ganze Tage einfach mal einem einzelnen Künstler gewidmet und der ganze Laden wippt mit. Das Areal bietet Sand, Palmen, Beach Mobiliar, mehrere Bars und Speisestände mit exotischen Snacks und Getränken. Dazu legen DJs auf. Nachdem am frühen Nachmittag geöffnet wird, geht der Tag dann meist über in ein abendliches Livekonzert. Am Montag, den 3. Juli, spielt dort ab 20 Uhr beispielsweise der brasilianische Musiker Marcelo Café mit seinen von Samba inspirierten Songs.

„Yaam“, An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin, Montag bis Donnerstag 13 bis 4 Uhr, Freitag bis Sonntag 14 bis 4 Uhr, Zugang frei, Eintritt für Shows variiert, www.yaam.de

Am Ufer Stadt den Arbeitstag ausklingen lassen

Das „Pirates Berlin“ liegt direkt an der Spree.

After-Work-Partys haben an diesem Ort Tradition. Unter dem Titel „Summer in the City” lädt Sender Spreeradio donnerstags ab 18 Uhr in den Innenbereich und auf eine Terrasse mit Blick auf die Oberbaumbrücke. Es gibt eine Happy Hour und mit einer Anmeldung über die Webseite ist sogar freier Eintritt möglich. Jeweils am folgenden Tag ist „Pirates Friday” mit Musik der 90er-Jahre auf einem Floor und Charts, Dance, House und Klassikern auf der zweiten Tanzfläche. Wer im Pirates isst, kommt kostenlos hinein, sonst kostet die Party 12 Euro. Der Club am Spreeufer bietet sich also an für ein gemeinsames Essen mit den Kollegen und anschließendem Ausklang des Abends bei einem Drink. Und die Karte kann sich sehen lassen. Da wird besonders auf amerikanische Diner-Klassiker gesetzt, zudem gibt es etwa Pizza und zwei asiatische Gerichte.

„Pirates Berlin“, Mühlenstraße 78-80, 10243 Berlin, reservierung@piratesberlin.com, Partys Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr, www.piratesberlin.com

Tempelhof-Schöneberg

Vom Schreibtisch ins Museum

Die Ausstellung „Talking...& Other Banana Skins" ist noch bis Dezember 2024 zu sehen.

Warum eigentlich immer in die Bar oder ein Restaurant, um den Abend ausklingen zu lassen? Wer Lust auf Kultur und ein wenig Stimulation des Verstandes hat, der geht nach der Arbeit in eines der vielen Berliner Museen. Viele davon haben an manchen Tagen bis in den Abend geöffnet, sodass kein Stress aufkommt beim Besuch. In Schöneberg wäre da zum Beispiel das „Urban Nation – Museum für urban contemporary art” in der Bülowstraße 7. Donnerstag bis Sonntag ist von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Noch bis in den Dezember 2024 hinein ist die Ausstellung „Talking… Other Banana Skins” zu sehen. In Berlin beteiligen sich auch viele andere Museen mit arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten. Ebenfalls mit dabei ist das Schwule Museum in Mitte, die Neue Nationalgalerie in Mitte, das Museum in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und viele mehr. Alle Museen sind unter www.berlin.de zu finden.

„Urban Nation“, Bülowstraße 7, 10783 Berlin, Montag geschlossen, Dienstag und Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 12 bis 20 Uhr, Eintritt frei, www.urban-nation.com