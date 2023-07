Ein Verletzter durch Wohnhausbrand: Regionalverkehr gestört

In einem Wohnhaus der Gemeinde Melchow (Barnim) ist ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntagmorgen wurde ein Mensch verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Sprecher der Leitstelle Nordost auf Nachfrage. Die Löscharbeiten gestalten sich nach seinen Angaben schwierig, weil das Haus einsturzgefährdet ist und an Bahngleise grenzt. Einsatzkräfte von acht Feuerwehren versuchen mit Drehleitern von außen zu löschen. Zunächst hatte der RBB berichtet.