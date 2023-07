Familienfest und Velocity-Radrennen

Berlin. Jubelnde Mütter, Väter, die ihre Jüngsten anfeuern, glückliche Kinder, unzählige Medaillen und jede Menge Eis. So kann die Veranstaltung am Sonnabend auf der Straße des 17. Juni im Tiergarten beschrieben werden. Denn für etwa zwei Stunden am Nachmittag gehörte den Kindern und ihren Fahrrädern der Straßenabschnitt zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor.

Die „Kids und Youth Rennen“ waren ein Teil der Zweiradmesse Velocity Expo, die zum Rahmenprogramm des Velocity-Radrennens am Sonntag gehören. Über verschiedene Distanzen und in unterschiedlichen Altersklassen gingen die Kinder an den Start. So konnten beim Laufradrennen am Sonnabend schon Kinder ab zwei Jahren an den Start rollen.

Samuel (6) und sein Bruder Joshua (3) hatten sich für die 400 Meter lange Strecke entschieden. Erschöpft, aber glücklich saßen sie wenig später am Rand der Rennstrecke und lutschten ihr Eis. Um den Hals hingen ihren Medaillen.

Radrennen über 60 und 100 Kilometer

„Wir sind aus Schönfließ in Brandenburg zum 17. Juni gekommen, damit die Jungs hier am Rennen teilnehmen konnten“, sagt Vater Christopher. „Und ich habe mir meine Startunterlagen für das Rennen am Sonntag geholt.“ Der Familienvater hat sich für die 100 Kilometer lange Distanz entschieden. Zwischen 5000 und 7000 Teilnehmer werden am Sonntag entweder 60 oder 100 Kilometer auf dem Rad zurücklegen.

„Es kommen noch etliche Nachmeldungen“, sagt eine Helferin an einem Stand, an dem man sich noch nachträglich anmelden konnte. „Eine Zahl kann ich jetzt nicht nennen, aber wir haben ordentlich zu tun.“ Während die Erwachsenen sich Fahrräder und Zubehör an den Ständen ansahen, wurden Hüpfburg und ein ADAC-Parcours von den kleinen Besuchern in Beschlag genommen. Dort klärten auch Experten über Verkehrssicherheit auf.

Gegen 17 Uhr stand dann noch eine Premiere auf dem Programm. Erstmals seit 30 Jahren gab es mit der „Tour de Berlin Feminin“ ein Profirennen für Frauen. Am Sonntag starten dann ab 8 Uhr die Rennen über verschiedene Distanzen. Start und Ziel ist jeweils die Straße des 17. Juni.