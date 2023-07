SEK durchsucht Wohnung in Hellersdorf

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Hellersdorf hat die Polizei einen Bolzenschneider, zwei Schreckschusswaffen und vermutlich Cannabis-Pflanzen sichergestellt. Anlass für den Einsatz war ein offener Haftbefehl gegen eine 36-Jährige wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe - die Frau wurde in der Wohnung festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Außerdem hielt sich ein 30-Jähriger dort auf, der im Verdacht steht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Waffenbesitzes, weil eine Waffe kein Prüfzeichen hatte. An dem Einsatz war auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.