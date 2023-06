Flughafen Berlin Tempelhof: Neues Besucher-Highlight in 30 Metern Höhe

Berlin. Jahre nach seiner offiziellen Schließung im Oktober 2008 ist noch immer nur ein Bruchteil des Flughafens Tempelhof für die Öffentlichkeit nutzbar. Doch Schritt für Schritt können mehr Gebäudeteile geöffnet werden. Während in den Hangars Sanierungsarbeiten laufen und erneut geflüchtete Menschen eingezogen sind, etliche Unternehmen in den historischen Räumen ein Zuhause gefunden haben, wurde ganz im Westen des Areals an einem neuen Besucher-Höhepunkt gearbeitet. Am Freitagabend sollte der ehemalige Tower im sogenannten Kopfbau West eröffnet werden.

Tower Flughafen Tempelhof: Eine Mischung aus Arbeiten und Kulturort

Entstanden ist eine Mischung aus Arbeiten und Kulturort. Im Zentrum steht eine Ausstellung, die sich der langen und bewegten Flughafengeschichte widmet. Absolutes Highlight aber wird die mehr als 600 Quadratmeter große Dachterrasse sein. Auf einer Höhe von 30 Metern hat man von dort nämlich einen eindrucksvollen Ausblick auf den Flughafen und das Tempelhofer Feld.

Auf der großen Holzdachterrasse lässt es sich wunderbar entspannen und den Blick schweifen lassen. Von dort aus ist auch der Fluglotsentower mit seinen markanten großen, umlaufenden Fenstern zu finden. Jutta Heim-Wenzler, Geschäftsführerin der für die Weiterentwicklung zuständigen Tempelhof Projekt GmbH und Bauherrin des Vorzeigeprojektes: „Das Projekt verbindet Geschichte, Innovation, Nachhaltigkeit und Technologie in einmaliger Dimension.“

Lesen Sie auch:

Flughafen Tempelhof: An diesen Stellen hakt der Umbau

Ungewissheit für Unternehmen im Flughafen Tempelhof

Die neue Flughafen-Oper von Tempelhof

Die Eröffnung des „THF Towers“ solle den ehemaligen Flughafen verstärkt als Kulturort in den Köpfen der Menschen etablieren. Ein wichtiges Aushängeschild für die schrittweise Sanierung des gigantischen Flughafengebäudes.

Regierender Bürgermeister Wegner (CDU) bei Eröffnung erwartet

Das Pre-Opening am Freitag richtete sich zunächst nur an geladene Gäste. Die breite Öffentlichkeit muss sich noch zwei Wochen gedulden, denn erst am 15. Juli sollen auch Besucher Dachterrasse und Ausstellung sehen können. Für den ersten exklusiven Einblick hatten sich unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Bausenator Christian Gaebler (SPD), Rolf Bösinger, Staatssekretär des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt angekündigt.

Der Weg zur Bilderausstellung „Horizonte. Flughafen Tempelhof 1990-2022“ allein ist schon besonders. Über das historische Treppenhaus hat die zuständige Tempelhof Projekt GmbH ein neues bauen lassen. Es scheint über den Original-Stufen zu schweben. In der sechsten Etage dann eröffnet sich der Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich.

Neue Ausstellung zum 100-jährigen Flughafen-Jubiläum

Ein Blick in die neue Ausstellung „Horizonte. Flughafen Tempelhof 1990-2022“ im historischen Tower des Flughafens.

Foto: Claudius Pflug

„Die Ausstellung greift Ideen und Konzepte auf, die für die Entwicklung und Gestaltung des Gebäudes und des Feldes in den vergangenen Jahren seit Beendigung des Flugbetriebes erdacht und erarbeitet wurden“, schreibt Tempelhof Projekt in ihrer Ankündigung zum Pre-Opening. Im Oktober dieses Jahres schließt sich dann eine weitere Schau an. Zum 100-jährigen Jubiläum des Tempelhofer Flughafens, der 1923 in Betrieb genommen wurde. „Ergänzt wird die Ausstellung um ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das ein stadtaffines, neugieriges Publikum zum wiederholten Besuch einlädt“, heißt es weiter.

Ebenfalls fast abgeschlossen ist der Innenausbau der Stockwerke zwei bis fünf, die als Büros genutzt werden sollen. „Die Sanierung und auch der Ausbau wurde in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde durchgeführt. Das Nebentreppenhaus, welches nicht für die Ausstellungsfläche genutzt werden soll, ist für die künftigen Nutzer der Büroflächen ebenfalls saniert“, so Tempelhof Projekt.

Zwölf Millionen Euro für den Flughafentower

Zwölf Millionen Euro waren in den Tower geflossen, um ihn wieder nutzbar zu machen. Dafür stellt der Bund aus dem Förderprogramm „Nationale Projekt des Städtebaus“ Mittel in Höhe von vier Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld floss vor allem in den aufwendigen Umbau. In das Gesamtprojekt Kopfbau West fließen Landesmittel, insbesondere aus SIWA (Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt) mit 34,9 Millionen Euro.

Besonders herausfordernd bei der Sanierung: die Einhaltung des Denkmalschutzes und das Entfernen der schadstoffbelasteten, alten Bausubstanz. Die hohen Sanierungskosten, die für jedes der Flughafen-Teilprojekte bisher aufgerufen wurden, machen deutlich, dass eine vollständige Öffnung und Nutzung des Flughafens als Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft nur durch eine stärkere politische Unterstützung möglich sein wird. Zuletzt waren zwei Milliarden Euro allein für die Sanierung prophezeit worden. Die inhaltliche und bauliche Ausgestaltung noch nicht inkludiert.

Flughafen soll bis 2028 deutlich nachhaltiger werden

Für die Tempelhof Projekt außerdem problematisch: Das Gebäude wurde baulich nie richtig fertiggestellt. Die Nationalsozialisten begannen 1939 damit, den Vorgängerbau des Flughafens zu erweitern. Ziel war ein „Weltflughafen“, der gleichzeitig der propagandistischen Selbstdarstellung des NS-Regimes diente. Kriegsbedingt stockte der Bau. Außerdem liegt für das Gebäude keine baurechtliche Genehmigung vor und somit auch kein Nachweis über die Sicherheit des Tragwerkes und des Brandschutzes.

Die inhaltliche Zielrichtung des schrittweisen Ausbaus hat Tempelhof Projekt in seinem Konzept Vision 2030+ festgehalten und als Empfehlung an den Berliner Senat weitergegeben. Parallel dazu arbeitet Tempelhof Projekt auch daran, das Gebäude nachhaltiger und somit zukunftsfähiger zu machen. Im Rahmen des Konzepts TI 2030 sollen zukünftig 12.000 Tonnen weniger Kohlendioxid produziert und der Energieverbrauch um 44 Prozent gesenkt werden.

Das nächste Öffnungsprojekt steht bereits an. Entlang des geschwungenen Flughafengebäudes soll eine 1,2 Kilometer lange Ausstellung auf dem Dach entstehen.

Lesen Sie auch:

„Green Buddy Award“: Die Berliner Unternehmen sind echte Vorreiter

12,5 Millionen Euro für Umbau des Planetariums am Insulaner

Akazienkiez Schöneberg: Initiative möchte Kiezblock

Mehr Nachrichten aus Tempelhof-Schöneberg lesen Sie hier.