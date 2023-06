Strukturwandel: Linke werfen Regierung Versäumnisse vor

Die Linken haben dem Bund klare Versäumnisse beim Strukturwandel in den Braunkohlegebieten vorgeworfen. Es gebe kein Anzeichen, dass die Bundesregierung ihren eigenen Vorgaben genüge, sagte Parteivorsitzender Martin Schirdewan am Freitag bei einem Treffen mit Fraktionskollegen der betroffenen Länder in Magdeburg. Der Bund fahre bei diesem Thema „auf Sicht“ und gebe keine ausreichenden Antworten auf viele Fragen. Über Stand und Auswirkungen werde die Bevölkerung im Dunklen gelassen. „Wir erleben, dass große Unsicherheiten in der Gesellschaft, in der Bevölkerung entstehen.“ Die AfD koche auf dieser Unsicherheit ihre „braune Suppe“.