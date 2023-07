Velocity 2023 in Berlin: Sperrungen & Route – Alle Infos

Am Sonntag radeln Tausende Fahrrad-Fans durch Berlin, in der ganzen Stadt kommt es zu Sperrungen. Die wichtigsten Infos zum Radrenne.

Beim Velocity 2023 in Berlin kommt es zu vielen Sperrungen

Die Route führt auf 60 Kilometern durch Berlin

Zu Sperrungen kommt es auch bei Trams und Bussen der BVG

Berlin. Zum Velocity-Radrennen am Sonntag am 2. Juli 2023 werden wie im vergangenen Jahr zwischen 5000 bis 7000 Teilnehmer erwartet – und zahlreiche Straßen in Berlin und Brandenburg gesperrt. Die Tour führt auf 60 Kilometern durch Berlin. Auf einer erweiterten Route geht es südlich der Hauptstadt über 100 Kilometer auch durch Brandenburg. Für das Rennen, das am Sonntag von 7 bis 14 Uhr stattfindet, kommt es in Berlin zu umfangreichen Sperrungen im gesamten Stadtgebiet.

Doch schon im Vorfeld wurden zum Auf- und später Abbau in Tiergarten umfangreiche Sperrungen eingerichtet. So ist seit Donnerstag die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Ebertstraße/Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Sperrungen werden erst am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr wieder aufgehoben.

Velocity-Rennen in Berlin: Das ist die Route

Foto: BMO

Die Grafik zur Strecke des Velocity-Radrennens in Berlin vergrößern Sie hier

Velocity 2023 in Berlin: Diese Sperrungen blieben bis Montagmorgen

Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

John-Foster-Dulles-Allee

Scheidemannstraße und Dorotheenstraße zwischen Heinrich-von-Gagern-Straße und Wilhelmstraße

Heinrich-von-Gagern-Straße

Paul-Löbe-Allee

Schon am Sonnabend, 1. Juli, finden ab 11 Uhr auf der Straße des 17. Juni Rennveranstaltungen für Kinder über verschiedene Distanzen innerhalb der schon gesperrten Bereiche statt. Am Sonntag starten dann ab 8 Uhr die Rennen über verschiedene Distanzen. Start und Ziel ist jeweils die Straße des 17. Juni.

Sperrung der Velocity-Strecke am Sonntag ab 7 Uhr

Das Radrennen VeloCity führt auch in diesem Jahr durch und auf einer erweiterten Runde auch durch Brandenburg.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Sperrung der gesamten Rennstrecke beginnt etwa um 7 Uhr und ist kurz vor dem ersten Startschuss abgeschlossen. Die Freigabe erfolgt sukzessive nach der Durchfahrt der letzten Teilnehmenden und endet voraussichtlich gegen 14 Uhr.

Die Strecke durch Berlin beginnt auf der Straße des 17. Juni vor dem Großen Stern und verläuft über Ernst-Reuter-Platz, Otto-Suhr-Allee, Spandauer Damm, Charlottenburger Chaussee, Teltower Straße, Havelchaussee, Kronprinzessinnenweg, Hüttenweg, Onkel-Tom-Straße, Löhleinstraße, Thielallee, Königin-Luise-Straße, Grunewaldstraße, Albrechtstraße, Steglitzer Damm, Attilastraße, Manteuffelstraße, Boelckestraße, Katzbachstraße, Yorckstraße, Möckernstraße, Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Oranienstraße, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Köpenicker Straße, Michaelkirchstraße, An der Michaelbrücke, Lichtenberger Straße, Strausberger Platz, Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Torstraße, Tucholskystraße, Ziegelstraße, Friedrichstraße, Reinhardtstraße, Kapelle Ufer, Rahel-Hirsch-Straße, Alt-Moabit, Paulstraße, und Spreeweg zurück zur Straße des 17. Juni.

Die Route des Velocity-Rennens finden Sie hier auf einer interaktiven Karte.

Für die verlängerte Strecke nach Brandenburg erfolgt zusätzlich ab der Löhnleinstraße die Sperrung von Thielallee, Habelschwerdter Allee, Drakestraße, Karwendelstraße, Finckensteinallee, Mühlenstraße, Schönower Straße, Machnower Straße, Zehlendorfer Damm, Bäkedamm, Potsdamer Allee, Potsdamer Damm, Potsdamer Straße, Seestraße, L77, L79, Großbeerener Landstraße, L794, Sputendorfer Straße, Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Märkische Allee, Bundesstraße 101, Marienfelder Allee, Friedenfelser Straße, Marienfelder Allee, Großbeerenstraße, Rathausstraße und Alarichstraße. In Höhe Attilastraße schließt diese Strecke wieder an die 60-km-Strecke an.

Velocity-Sperrungen dauern teilweise bis Dienstagabend

Wegen des Velocity-Radrennes in Berlin kommt es am Sonntag, 2. Juli, zu vielen Sperrungen.

Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Der Rückbau des Start- und Zielbereiches beginnt nach dem Ende der Veranstaltung und ist voraussichtlich am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr, abgeschlossen. Als Querungsmöglichkeiten für Autos stehen den Verkehrsteilnehmenden folgende Bereiche zur Verfügung:

Heerstraße im Bereich Stößenseebrücke

Die Stadtautobahnen A100, A103 und A115

Tiergartentunnel

Tunnel Grunerstraße

Tunnel Unter den Eichen

Das Überqueren der Strecke zu Fuß und mit dem Rad ist möglich, jedoch nur auf Weisung des Ordnerpersonals. Die Anweisungen des Ordnerpersonals sind zu befolgen. Unter velocity.berlin erhalten Sie eine Karte, die den Streckenverlauf und weitere Elemente beinhaltet. Aktuelle Informationen zum Verkehr in Berlin hat die Verkehrsinformationszentrale Berlin.

Auch Busse und Bahnen sind betroffen

Durch die Sperrung der Radstrecken werden zahlreiche Buslinien und Straßenbahnlinien zeitweilig umgeleitet, zurückgezogen oder geteilt. Alle Infos zu Änderungen gibt es tagesaktuell auf BVG.de sowie in der FahrInfo-App. Teilnehmer:innen und Fans sollten für die An- und Abreise am besten U-Bahnen oder S-Bahnen nutzen, die ohne Beeinträchtigungen unterwegs sind. Das gilt natürlich auch für alle anderen Berliner:innen und Gäste der Stadt, die am Sonntag im Bereich der Rennstrecken unterwegs sein wollen.

Man bedanke sich bei Berlin und den Berlinern für die Bereitschaft, das Rennen auszutragen, sagte Jürgen Lock, Geschäftsführer des Veranstalters SCC Events Velocity, bei einer Pressekonferenz am Freitag. Zwar gebe es viele Sperrungen, aber auch viel zu sehen. Entlang der ganzen Strecke gebe es gute Punkte zum Zuschauen. Am „Expo-Gelände“, dem Start- und Zielpunkt nahe der Siegessäule, wird den Zuschauern neben den zahlreichen Starts und Zieleinläufen der verschiedenen Rennen schon am Sonnabend ein Familienprogramm geboten. Auch am Sonntag gibt es ein Bühnenprogramm, Imbiss und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag starten dann auch internationale Stars des Radsports – so auch Schirmherr und Ex-Radprofi Jens Voigt. Er freue sich besonders auf die schöne Route durch Berlin und die Festival-Atmosphäre, sagte er. Erstmals gibt es mit der „Tour de Berlin Feminin“ auch ein Profirennen für Frauen – das erste in Berlin seit 30 Jahren. Das Event solle alle Fahrradfans ansprechen, so die Veranstalter – auch Familien mit Kindern. So gehen beim Laufradrennen am Sonnabend um 15 Uhr schon Kinder ab zwei Jahren an den Start. Auch der ADAC ist mit dabei und klärt über Verkehrssicherheit auf. In Brandenburg wiederum startet am Sonntag ab Kilometer 58,2 beim „Rad Race Fixed42“ die Fixie-Weltmeisterschaft. Am Sonntag soll ein Livestream ab 7.50 Uhr über die Rennen informieren. Infos im Netz finden Sie unter velocity.berlin.