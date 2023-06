Berlin und Radwegestopp: Opposition kritisiert Frontalangriff auf Mobilitätswende

Obwohl fertiggestellt, wird der Radweg in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf nicht eröffnet. Das stößt auf Kritik.

Berlin. Im Streit um den Ausbaustopp der Radwege ist weiter keine Lösung in Sicht, der Ton aller Beteiligten verschärft sich. Während die Opposition erneut die sofortige Aufhebung des Ausbaustopps gefordert hat, sicherte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) eine zügige Prüfung der Planungen zu und verteidigte ihr Vorgehen.

„Wir ändern die bisherige Politik. Das erklärt den Aufschrei“, sagte Schreiner mit Blick auf die massive Kritik unter anderem der acht grünen Verkehrsstadträte in den Bezirken im Abgeordnetenhaus: „Wir setzen auf ein Miteinander, wir nehmen alle mit“, behauptete die Senatorin.

Der Senat werde nun „Prioritäten anders“ setzen, sagte Schreiner unter dem Applaus von CDU und AfD, während sich in den Reihen des Koalitionspartners SPD kaum eine Hand zum Beifall regte. „Wir werden Radwege flexibler bauen“, kündigte die Verkehrssenatorin an. Das werde auch an Stellen geschehen, wo bisher keine Radwege gebaut würden.

Verkehrssenatorin sagt zügige Prüfung zu

Sie sei derzeit dabei, sich einen „Gesamtüberblick“ über die geplanten Projekte zu verschaffen. Diese würden nun „kurzfristig fachlich und mit methodischen Analysen bewertet“ sagte Schreiner, ohne allerdings zu sagen, bis wann diese Prüfung abgeschlossen sein soll und welche Methodik zugrunde gelegt werde. Sie betonte, sich dabei an die Straßenverkehrsordnung und an das Berliner Mobilitätsgesetz halten zu wollen.

Die frühere Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek wurde persönlich: Die unklaren Aussagen der Senatorin würden „Fragen in Bezug auf ihre Amtseignung aufwerfen“, sagte die Verkehrspolitikerin mit Blick auf Schreiner. Die Verkehrssenatorin hatte in den vergangenen Wochen Verwirrung ausgelöst, weil ihre Verwaltung ein Schreiben zunächst an einige Bezirke versandt und darin die Finanzierungszusage für geplante Radwege zurückgezogen hatte.

Später hatte sie darauf verwiesen, die Aufforderung gar nicht selbst verschickt zu haben, rechtfertigte aber das Vorhaben, alle Radwegeplanungen überprüfen zu wollen. In dieser Woche räumte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) ein, dass die Koalition in Sachen Radwege einen Politikwechsel anstrebe.

Rückendeckung erhält die Verkehrssenatorin aus den eigenen Reihen

Rückendeckung erhielt Schreiner aus den eigenen Reihen. Die Behauptung, die Radwegeplanung sei gestoppt, sei falsch, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Johannes Kraft. „Sie ist angehalten. Das ist ein erheblicher Unterschied“. Mit dieser Differenzierung löste Kraft Heiterkeit im Parlament aus.

Die Linke warf der CDU vor, „einen ideologiegetriebenen Kulturkampf gegen das Rad“ zu führen, kritisierte Mobilitätsexperte Niklas Schenker. Es drohten Fördergelder in Millionenhöhe zu verfallen. „Das ist ein Frontalangriff auf die Mobilitätswende“, kritisierte Schenker. Die Koalition habe nicht zum Ziel, mehr Lebensqualität in der Stadt zu schaffen, sondern weniger. „Das ist Automobil-Kapitalismus“, warf Schenker CDU und SPD vor.

Die SPD zeigte sich in der Debatte zurückhaltend. Sie hatte im Vorgängersenat das Mobilitätsgesetz zusammen mit Grünen und Linken verabschiedet, trägt aber das jetzige Vorgehen der CDU-Mobilitätssenatorin mit, wenn auch zähneknirschend.

Der Koalitionspartner SPD übt vorsichtige Kritik am Vorgehen der Senatorin

„Der Informationsfluss war nicht optimal“, sagte Verkehrsexperte Tino Schopf (SPD). Die Verkehrssenatorin habe durch ihr Handeln mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Die Bezirke seien nachhaltig verunsichert worden und wüssten nun nicht, ob sie weiter planen und bauen dürften „Eine Verzögerung des Radwegebaus wäre kein Gewinn“, sagte Schopf. Allerdings sei es sinnvoll, diejenigen Radwege zu überprüfen, bei denen es zu gefährlichen Situationen mit dem öffentlichen Nahverkehr kommt. „Unsere BVG darf nicht unter die Räder kommen“, so Schopf.

Nicht nur die Radwege führten am Donnerstag zu hitzigen Debatten im Abgeordnetenhaus, auch das Mobilitätsgesetz sorgte für Streit. Die schwarz-rote Koalition hatte den letzten Teil des Gesetzes, der den Wirtschaftsverkehr und Fragen der neuen Mobilität klären soll, kurzfristig neugefasst. Klima- und Umweltschutzvorgaben wurden gestrichen. „Mit Ihnen steht die Wirtschaft im Stau“, sagte Kapek vor dem Hintergrund, dass auch die geplanten neuen und priorisierten Lieferzonen für den Wirtschaftsverkehr nun vorerst nicht eingerichtet werden.

Die CDU will die Mobilitätspolitik neu ausrichten

Mit der Neuausrichtung des Radwegeausbaus und des Mobilitätsgesetzes will die CDU-SPD-Koalition die Prioritäten im Verkehr neu regeln. So ist der gesamte Abschnitt, der sich mit Formen neuer Mobilität befasste, verschwunden. Darin ging es nicht nur um Regeln für E-Roller oder Sharing-Angebote im Stadtverkehr, sondern auch um Themen wie Parkraummanagement, eine Neuverteilung der Verkehrsflächen oder ein Stadtzentrum ohne Verbrennermotoren. Diese Regulierungsmöglichkeiten galten bisher als eine Voraussetzung, um auch den notwendigen Wirtschaftsverkehr flüssiger und effizienter zu machen.

Gestrichen haben Schreiners Leute auch verkehrspolitische Grundsatzaussagen aus grüner Feder. So fiel die Zielbeschreibung weg, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen „konsequent reduzieren“ zu wollen, um den begrenzten öffentlichen Raum stadtverträglicher und effektiver zu nutzen.

Die Koalition betont dagegen, dass sie alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen wolle. Wie der zur Verfügung stehende Raum allerdings gerechter verteilt werden soll, ohne den Autoverkehr einzuschränken, ist offen.