Zeitgenössische Kunst in Kirchmöser ausgestellt

Zeitgenössische Kunst aus neun Berliner Galerien soll ab Anfang Juli in Kirchmöser - einem Ortsteil von Brandenburg an der Havel - ausgestellt werden. Die Installationen, Skulpturen, Videos und Malereien seien „Am Seegarten“ - einer alten Pulverfabrik direkt am Plauer See - zu sehen, hieß es am Donnerstag von den Veranstaltern. Die zu Beginn des 20. Jahrhundert errichtete Fabrik war später als Klinik genutzt worden.