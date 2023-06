Ermittlungen gegen Drohnenpilot wegen Drohne am Fernsehturm

Gegen einen Drohnenpiloten laufen Ermittlungen, nachdem sich seine Drohne am Berliner Fernsehturm verfangen hatte. Der 20-Jährige soll gegen das Luftfahrtgesetz verstoßen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann habe am Mittwochabend auf der Polizeiwache am Alexanderplatz in Mitte den Absturz seiner Drohne gemeldet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe das etwa DIN A4 große und knapp 250 Gramm schwere Fluggerät in der Panoramastraße steigen lassen und wenig später das Signal verloren.