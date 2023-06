Wetter in Berlin heute & morgen: Gewitter und Regen im Anmarsch

Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich weiter turbulent. Wie wird das Wetter heute, morgen, am Samstag und am Sonntag?

Berlin. Das Wetter bleibt unruhig in Berlin und Brandenburg. Während der Donnerstag noch überwiegend heiter und sonnig verläuft, setzen in der Nacht zu Freitag Schauer und Gewitter ein. Wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage meldet, ist dabei vereinzelt mit Starkregen (15 Liter pro Quadratmeter) und Windböen bis 60 km/h zu rechnen.

Auch am Freitag ziehen Gewitter mit örtlichem Starkregen und Hagel über die Region hinweg. Der DWD meldet: "Im Süden und Südosten Brandenburgs ab dem Nachmittag lokal begrenzt zudem unwetterartige Entwicklungen aufgrund von heftigem Starkregen über 25 l/qm nicht ausgeschlossen."

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 29. Juni: Wolkig bis stark bewölkt, vor allem in der Osthälfte Brandenburgs sowie an der Grenze zu Sachsen auch längere Zeit heiter, in der Prignitz am wenigsten Sonnenschein. Meist trocken. Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. Schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Freitag oftmals stark bewölkt, zunächst niederschlagsfrei. Im Verlauf von Westen gebietsweise aufkommender und über Berlin ostwärts ausbreitender schauerartiger Regen, vereinzelt eingelagerte Gewitter. Temperaturrückgang auf 18 bis 15 Grad. Meist schwacher Wind.

Freitag, 30. Juni: Meist viele Wolken sowie zeit- und gebietsweise schauerartiger Regen. Abseits der Prignitz im Verlauf örtliche Gewitter, teils mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel sowie stürmischen Böen. Ab dem Nachmittag in der Ost- und Südosthälfte Brandenburgs einzelne unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag von Nordwesten nachlassende Niederschläge und Auflockerungen, am Abend Berlin erreichend. Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad, in der Niederlausitz bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, zuerst aus Südwest, später aus Nordwest. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis gering bewölkt. Im Bereich Lausitz zunächst noch starke Bewölkung mit örtlichen Schauern, abziehend. Streckenweise Dunst oder Nebel. Tiefstwerte zwischen 15 und 10 Grad. Schwacher Wind, von Nordwest auf Südwest drehend.

Samstag, 1. Juli: Zunächst wolkig bis heiter. Im Tagesverlauf Bewölkungszunahme und ab dem Nachmittag von Westen her gebietsweise etwas Regen. In der Niederlausitz bis zum Abend noch trocken. Erwärmung auf 22 bis 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Böen teils frischer Südwestwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen. Abkühlung auf Werte um 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Sonntag, 2. Juli: Am Sonntag Wechsel von Wolken und Sonnenschein. Die meiste Zeit trocken, örtlich Schauer. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind, gelegentlich mit Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Montag Bewölkungsrückgang, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 11 Grad. Dabei rasch abnehmender Südwest- bis Westwind.

Die Vorhersage des Deutsche Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.