Umsetzungsgesetz zur Vergesellschaftung in Aussicht

Nach der Vorstellung des Berichts der Expertenkommission zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen will Berlins Bausenator Christian Gaebler (SPD) noch in diesem Jahr mit der Arbeit an einem Umsetzungsgesetz beginnen. „Der Bericht ist ja 153 Seiten stark, den werden wir uns in Ruhe angucken“, sagte Gaebler am Mittwochabend in der RBB-„Abendschau“. „Wir werden aber in diesem Jahr sicherlich mit der Arbeit am Gesetz anfangen.“ Das gelte sowohl für ein Vergesellschaftungsrahmengesetz, „wie es in der Koalition vereinbart ist“, als auch für ein „Umsetzungsgesetz für den Bereich Wohnungswesen“, das parallel dazu entwickelt werden solle.