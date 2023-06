Blue Punisher: Tödliche Ecstasy-Pillen auch in Berlin im Umlauf

Immer wieder beschlagnahmt die Polizei Ecstasy in der Variante „Blue Punisher“, wie hier im Januar 2023 am Berliner Alexanderplatz.

Berlin. Die Ecstasy-Variante „Blue Punisher“ (deutsch: „Blauer Bestrafer“), an der mutmaßlich zwei Minderjährige in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg starben, hat längst auch Berlin erreicht. So warnt das Projekt „Drugchecking Berlin“ bereits seit Mitte April vor den kleinen blauen Pillen. Das Projekt des Senats analysiert Drogen, die Konsumentinnen und Konsumenten dort zu diesem Zweck abgeben können. Erstmals wurde am Blue Punisher am 11. April dort untersucht.

Die Gefahr besteht in dem hohen Wirkstoffgehalt. So enthalten die Pillen bis zu 166 Milligramm MDMA-Hydrochlorid – deutlich mehr, als ein gesunder Mensch verträgt. Bei einer erwachsenen Person mit Durchschnittsgewicht würde die Grenze bei 129 Milligramm bei Männern und 104 bei Frauen liegen.

„Bei Überdosierungen kann es zu einem Anstieg der Körpertemperatur, Dehydrierung und Wahrnehmungsstörungen kommen“, heißt es in der Warnung. Es bestehe das Risiko eines lebensgefährlichen Kreislaufversagens. „Die regelmäßige Einnahme hoher Dosen MDMA kann zur Schädigung von Nervenzellen führen.“

Berlin: Pillen enthalten mitunter eine „noch nicht identifizierte Substanz“

Insgesamt sieben Mal wurden Blue-Punisher-Pillen bereits von dem Projekt analysiert. Mitunter hätten die auch eine „unbekannte, noch nicht identifizierte Substanz“ enthalten. Besonders in diesem Fall wird dringend vom Konsum abgeraten.

Am Montag starb eine 13-Jährige aus Altentreptow bei Neubrandenburg. In Neubrandenburg selbst wurde am selben Tag eine 14-Jährige bewusstlos auf der Straße liegend gefunden. Sie wird seitdem auf der Intensivstation des städtischen Krankenhauses behandelt. Dort ist auch eine 15-Jährige stationär aufgenommen, der es aber wieder besser gehen soll.

Am Wochenende zuvor kam 150 Kilometer entfernt im im westbrandenburgischen Rathenow eine 15-Jährige ums Leben. In allen drei Fällen sollen die Mädchen zuvor Blue Punisher genommen haben. Im Brandenburger Fall rechnet die Staatsanwaltschaft Potsdam frühestens am Freitag mit einem Obduktionsergebnis. Die Ermittler prüfen, ob es Zusammenhänge gibt.

37-Jähriger im Zusammenhang mit Verbreitung festgenommen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) nannte den Vorfall „sehr bedrückend“ und sieht ihn als Beleg dafür, wie wichtig der Kampf gegen Rauschgiftkriminalität sei. In Mecklenburg-Vorpommern wurden unterdessen vier Personen festgenommen. Ein 37-Jähriger, der die Pillen in den Umlauf gebracht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ebenfalls tatverdächtig sind drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie wurden inzwischen aber wieder auf Freien Fuß gesetzt.

Die kleinen Pillen sind diamantförmig und haben einen Totenkopf eingeprägt, der der Marvel-Comicserie „The Punisher“ entlehnt ist.

Bei der Berliner Polizei gebe es derzeit keine Vorgänge im Zusammenhang mit Blue Punisher, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. „Das kann aber von heute auf morgen anders aussehen.“ Grundsätzlich würden alle beschlagnahmten Drogen auf ihren Wirkstoffgehalt untersucht, da dieser letztlich für das Strafverfahren entscheidend sei.

Die Tabletten sind diamantförmig und nur wenige Millimeter groß. Eingraviert ist das Logo eines Totenkopfs, dass der Marvel-Comicserie „The Punisher“ entlehnt ist – daher der Name. Die Pillen gibt es mittlerweile auch in türkis, rosa, violett oder gelb.

Höchste Dosis bei 480 Milligramm MDMA pro Pille

Laut Medienberichten wurde 2021 in Großbritannien eine Pille mit einem Wirkstoffgehalt von fast 480 Milligramm MDMA entdeckt. Eine Überdosis des Wirkstoffs kann außerdem Psychosen und Wahnvorstellungen führen oder Hirnblutungen verursachen.

Da es jedoch wie bei jeder Droge eine Toleranzentwicklung gibt, ist eine hohe Dosis für häufig Konsumierende mitunter deutlich weniger gefährlich. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern vermutet laut einer Sprecherin, dass die Pillen bewusst verstärkt wurden.

Wie auch Heroin und Kokain wurde auch Ecstasy in Deutschland erfunden und ursprünglich als Medikament auf den Markt gebracht. 1912 erhielt die Darmstädter Pharmafirma Merck das Patent für das Mittel, dass den Appetit zügeln und im Rahmen der Psychotherapie die Kontaktfreudigkeit zu anderen Menschen steigern sollte. Erst 1986 wurde die Droge verboten. Populär wurde es in den 1990er-Jahren durch die Techno-Bewegung.

