Generalshotel: Scholz verweist auf Bundesanstalt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nicht in die Debatte um den umstrittenen Abriss des denkmalgeschützten „Generalshotels“ auf dem Gelände des Hauptstadtflughafens einschalten. „Die Entscheidung liegt bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben“, teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Eine Initiative von Architekten, Denkmalschützern und Politikern hatte in der vergangenen Woche an Scholz appelliert, den Abriss des ehemaligen Empfangsgebäudes für Repräsentanten der Sowjetunion und Staatsgäste der DDR zu stoppen.