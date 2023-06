Berlin: Schnelles Internet soll bis 2028 für alle verfügbar sein

Berlin. Berlin will den Glasfaserausbau deutlich beschleunigen und so die digitale Datenübertragung verbessern. Bis 2028 soll flächendeckend Internet per Glasfasernetz möglich sein, kündigte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch an.

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben der Wirtschaftsverwaltung zufolge bereits 200.000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen, in diesem Jahr sollen es mindestens 400.000 und im kommenden Jahr 600.000 sein.

„Als erstes Bundesland haben wir die Antragsstellungs- und Genehmigungsprozesse für die Unternehmen bereits vollständig digitalisiert“, sagte Giffey bei der Vorstellung des sogenannten Gigabit-Monitors, der den Ausbaugrad in Berlin dokumentiert. Dadurch sei mehr Tempo bei der Installation möglich.

Bis 2030 werden 30-mal mehr Daten übertragen

Der Ausbau des Glasfasernetzes sei notwendig, um auf die digitalen Anforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein, so Giffey. „Bis zum Jahr 2030 wird sich das Datenvolumen verdreißigfachen. Deswegen müssen wir die Netze leistungsfähig machen.“

Die Gigabit-Strategie des Landes wurde 2021 vom Vorgängersenat auf den Weg gebracht und wird durch die neue Koalition fortgesetzt. Mit einem flächendeckenden Angebot von schnellem Internet soll auch der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. „Wir wollen der Innovationsstandort Nummer Eins in Europa werden“, kündigte Giffey an. Bislang verfügen erst rund 18 Prozent der Haushalte und Unternehmen über das leistungsfähige Glasfaser-Internet.

Ende kommenden Jahres sollen es bereits mehr als die Hälfte der 2,2 Millionen Haushalte sein. An dem Ausbau sind zahlreiche Firmen beteiligt, darunter die Deutsche Telekom und Vodafone.

Eine Glasfaser reicht aus, damit ganz Berlin telefonieren kann

Der Ausbau läuft bereits. Dafür werden die Glasfasern in die bereits vorhandenen Rohrschächte, die in der Regel unter den Bürgersteigen zu den alten Kupfer- und Kabelleitungen verlaufen, verlegt. Je Haushalt ist eine Glasfaser notwendig, mit der riesige Datenmengen transportiert werden können. „Eine Glasfaser würde ausreichen, damit ganz Berlin telefonieren kann“, erklärt Telekom-Techniker Max Jacob.

Außerdem sei mit Glasfasern kein Leistungsabfall zu befürchten, wie es derzeit bei starker Nutzung der bestehenden Leitungen der Fall ist. Auch der Energieverbrauch sei um das Sechsfache geringer als bei herkömmlichen Kabeln.

Um den Glasfasernetzausbau in Berlin zu beschleunigen, hat allein die Telekom eigenen Angaben nach 200 neue Monteure für die Region Ost eingestellt. Das Unternehmen sucht ständig qualifizierte Mitarbeiter. Auch Quereinsteiger seien willkommen, sagt Telekom-Niederlassungsleiter Ost, Gregor Vincentz. Die neuen Kollegen würden dann in der Montage der Glasfasern geschult und auch in Berlin eingesetzt.

Der Anschluss ans Glasfasernetz ist zunächst kostenlos

Welche Quartiere zuerst mit dem schnellen Internet ausgerüstet und welche später versorgt werden, richtet sich nach Vincentz’ Angaben danach, wie viele Haushalte sich in einem Kiez befinden und welchen Aufwand das Unternehmen treiben muss, um die Fasern zu verlegen. Soziale Aspekte, etwa wo besonders einkommensstarke Haushalte vorhanden sind, würden keine Rolle spielen.

Der Anschluss an das Glasfasernetz ist zunächst kostenlos, so lange das Telekommunikationsunternehmen mit der Installation der Leitungen vor Ort beschäftigt ist. Wer sich danach anschließen lassen will, muss bei der Telekom stolze 800 Euro zahlen.

Sollte sich der Glasfaserausbau in bestimmten Wohngegenden für die Telekommunikationsunternehmen nicht lohnen, stellt Wirtschaftssenatorin Giffey Förderprogramme in Aussicht, um die flächendeckende Versorgung sicherzustellen.

Die Datenübertragung erfolgt bei Glasfasern optisch

Eine Glasfaser ist ein sehr dünner Glasfaden, der in der Telekommunikation häufig als Lichtwellenleiter für Highspeed-Internet verwendet wird. Die Daten werden dabei nahezu in Lichtgeschwindigkeit übertragen. Da bei Glasfaserkabeln die Übertragung optisch erfolgt, ist bei diesen Anschlüssen eine deutliche höhere Bandbreite für die Datenübertragung möglich.

Außerdem bietet Glasfaser eine stabile Leistung und ist weniger anfällig für Störungen – selbst wenn viele Nutzer gleichzeitig darauf zugreifen. Der Glasfaserausbau in Berlin lag in den vergangenen Jahren hinter dem Bundesdurchschnitt, durch die Gigabit-Strategie hat die Stadt den Rückstand laut Giffey inzwischen aufgeholt und will in den kommenden Jahren deutlich über dem Ausbautempo des Bundes liegen.