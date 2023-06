Ein bewaffneter Mann soll sich an der Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg befinden. Die Polizei befindet sich im Großeinsatz.

Die Polizei wurde über die Warn-App Nora über einen möglichen Amoklauf in Kreuzberg informiert.

Polizeieinsatz Berlin: Amokalarm an Schule in Kreuzberg

Berlin. Die Berliner Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot an der Carl-von-Ossietzky-Schule an der Blücherstraße in Kreuzberg im Einsatz. Es herrscht Amok-Alarm. Zuvor waren zwei Notrufe über die bundesweite Notfall-App Nora bei den Beamten eingegangen. Zuerst hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet.

Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg: Mann mit Waffe soll im Gebäude sein

„Wir sind gegen 9.30 Uhr über die Nora-App alarmiert worden“, bestätigt eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Angeblich sei vor der Schule ein Mann mit Waffen gesehen worden. Die Schülerinnen und Schüler wurden daraufhin angewiesen, in den Räumen zu bleiben. Wenig später ging über die App ein zweiter Notruf bei der Polizei ein. Darin hieß es, dass sich der Mann mit den Waffen jetzt im Schulgebäude befinde und dort verdächtige Taschen verstaue, so die Sprecherin. Die Polizei sei deshalb mit einem Großaufgebot angerückt.

„Zurzeit wird das Schulgebäude von uns durchsucht“, so die Polizeisprecherin. „Die Schülerinnen und Schüler sind weiterhin angewiesen, in den Klassenräumen zu bleiben.“ Es gebe bislang allerdings keine Hinweise auf einen bewaffneten Täter. Auch das SEK wurde bislang nicht angefordert, heißt es weiter.