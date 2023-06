Zwei Jugendliche von Gruppe Minderjähriger attackiert

Bei einem Treffen von Jugendlichen in Berlin-Grünau sind zwei 15-Jährige mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Die beiden hatten sich am Dienstagabend mit einem 15-Jährigen in einer Grünanlage in der Königsseestraße verabredet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten sie dort eigentlich einen Streit beilegen. Der 15-Jährige sei jedoch mit 14 weiteren Jugendlichen am Treffpunkt erschienen. Er habe einem der beiden ebenfalls 15-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden auf ihn eingetreten. Ein Mädchen aus der Gruppe habe seinem Begleiter ins Gesicht geschlagen.

Berlin (dpa/bb). Bei einem Treffen von Jugendlichen in Berlin-Grünau sind zwei 15-Jährige mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Die beiden hatten sich am Dienstagabend mit einem 15-Jährigen in einer Grünanlage in der Königsseestraße verabredet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten sie dort eigentlich einen Streit beilegen. Der 15-Jährige sei jedoch mit 14 weiteren Jugendlichen am Treffpunkt erschienen. Er habe einem der beiden ebenfalls 15-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Boden auf ihn eingetreten. Ein Mädchen aus der Gruppe habe seinem Begleiter ins Gesicht geschlagen.

Andere Jugendliche aus der Gruppe sollen sich an den Schlägen beteiligt, mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock gedroht sowie die Tat gefilmt haben. Dann flüchteten die Beschuldigten.

Die zwei verletzten 15-Jährigen wurden von Rettungskräften versorgt - einer von ihnen kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.