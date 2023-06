Auseinandersetzung: Mann erleidet Schnittverletzung

Ein Mann hat bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen in Berlin-Charlottenburg eine Schnittverletzung am Arm erlitten. Die jeweils vier- bis fünfköpfigen Gruppen gerieten am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Grünanlage am Karl-August-Platz in Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.