Kai Wegner rechnet mit Verkehrspolitik der Grünen unter Jarasch ab

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die verkehrspolitische Neuorientierung seiner Koalition aus CDU und SPD bekräftigt. „Natürlich gibt es einen Kurswechsel. Jetzt sind Dinge nicht mehr möglich, die wir viel zu lange hingenommen haben“, sagte Wegner am Dienstag nach der Senatssitzung, in der der Senat die Neufassung des Mobilitätsgesetzes zum Wirtschaftsverkehr beschloss. Dabei wurden viele Zielformulierungen der rot-grün-roten Vorgänger für eine weitgehende Verkehrswende aus dem Text gestrichen. Dabei ging es laut Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) auch darum, Passagen zu entfernen, die eine Sperrung von Straßen wie der Friedrichstraße „flexibel ermöglicht hätten“. Lesen Sie auch: Grüne Stadträte setzen Verkehrssenatorin Ultimatum

Wegner: „Würde heute nicht vor Ihnen sitzen“

Wenn die Verkehrspolitik der grünen Senatorin Bettina Jarasch „so beliebt gewesen wäre, würde ich heute nicht vor Ihnen sitzen“, sagte Wegner in Anspielung an die Bedeutung der Verkehrspolitik im Wahlkampf der CDU: „Es ist selbstverständlich, dass wir neue Wege beschreiten wollen. Wir nehmen auch Autofahrer in den Blick, dabei bleibt es auch.“

Der Regierende Bürgermeister hob hervor, das Ziel einer „Verkehrswende“ solle bestehen bleiben. Vor allem Kreuzungen müssten für Radfahrer sicherer gemacht werden. „Wir müssen gucken, wie wir den Platz verteilen. Es werden vor Kreuzungen auch mal fünf Parkplätze wegfallen müssen“, stellte Wegner klar. „Aber in den letzten Jahren ging es darum, Parkplätze wegzukriegen. Früher gab es eine Verkehrspolitik gegen Autofahrer.“ Das sei nun nicht mehr so.

Im Streit um die Revision der bestehenden Radwege-Projekte stellte sich Wegner „zu 100 Prozent“ hinter seine Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Der CDU-Politiker versicherte, der neue Senat werde „mehr und sicherere Radwege“ bauen. Die Bilanz der früheren grünen Verkehrssenatorin sei da „nicht gut“, urteilte Wegner. In dem Fortschrittsbericht Fahrrad Berlin“, den der Senat am Dienstag vorlegte, heißt es zwar, der Ausbau der Radinfrastruktur komme voran. Aber mit 26,5 Kilometern neuer Radwege sei Berlin hinter den Zielen von 40 Kilometern zurückgeblieben, erklärte Wegner.

Die Grünen konterten sofort: In Wahrheit seien die neuen Radwege länger, weil 2022 die Zählungssystematik umgestellt worden sei und nicht länger die Wege in beiden Fahrtrichtungen extra gezählt würden. Nach alter Zählung wären es doppelt so viele neue Kilometer. Ein Grund für Verzögerungen bei Radwege-Projekten sei auch die Haushaltssperre der ersten Jahreshälfte 2022, als es noch keinen beschlossenen Haushalt gab und neue Vorhaben auf Eis lagen. Lesen Sie auch: Neues Chaos um Schönhauser Allee – Baufirma schon bestellt?

Schreiner sieht Radspuren an Hauptstraßen generell kritisch

Verkehrssenatorin Schreiner (CDU) sagte, sie sei mit ihren Mitarbeitern „unter Hochdruck dabei, alle Projekte anzuschauen“. Die Bezirke hätten bis Dienstag Zeit gehabt, sie einzureichen. „Ich bin noch in der Sortierungsphase.“ Ihr Ziel sei es eine „irrwitzige Situation“ wie an der Linienstraße in Mitte zu vermeiden. Die dortige Fahrradstraße verlaufe parallel zur Torstraße. Dennoch werde auch für diese Hauptstraße nun eine Radspur geplant.

Schreiner machte deutlich, dass sie Radspuren an Hauptstraßen generell kritisch sehe. Dort müsse der Verkehr fließen, auch der Wirtschaftsverkehr. Außerdem würden Autofahrer in die Kieze gedrängt, um dort wegfallende Parkplätze anderswo zu suchen. Und die Kieze wolle man ruhig halten. Sie kündigte an, die Revision der Radwege-Projekte gerne in drei Wochen abzuschließen.