Das sagt die Polizei zur Brandursache in Karls Erlebnisdorf

Knapp drei Wochen nach der Feuerkatastrophe dauern die Ermittlungen weiter an. Was bisher bekannt ist.

Berlin. Drei Wochen, nachdem einige Gebäude des beliebten Freizeitparks Karls Erlebnisdorf in Elstal (Havelland) niedergebrannt sind, suchen die zuständigen Polizeiermittler noch immer nach der konkreten Ursache für das Feuer.

„Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und damit auch die Suche nach der Brandursache in dem Fall dauern weiter an“, heißt es auf Anfrage von der Brandenburger Polizeidirektion West. „Der Brandort ist sowohl durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei als auch durch einen Gutachter untersucht worden.“

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen komme als Brandursache ein technischer Defekt in Betracht. Aber auch eine fahrlässige Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. „Hinweise, die auf ein vorsätzliches Handeln schließen ließen, liegen dagegen derzeit nicht vor“, betont eine Polizeisprecherin.

Karls Erlebnisdorf: Alte Attraktionen im neuen Design

Derweil laufen die Aufräumarbeiten im Park der Karls Tourismus-Unternehmensgruppe laut Firmenchef Robert Dahl auf Hochtouren. „Wir sind gerade fertig damit geworden, die Schäden des Brandes wegzuräumen“, so Dahl.

Nun könne mit dem Wiederaufbau der drei beschädigten Attraktionen - einem Wurstimbiss, einem Streichelzoo und einer Achterbahn namens Karls Kartoffelsackrutsche - in neuem Design begonnen werden. Hierzu befinde man sich gerade in einem kreativen Prozess. „Schon in den Sommerferien werden wir aber Karls Kartoffelsackrutsche wiedereröffnen können“, kündigt Dahl an. „Und diesmal sechsspurig statt vierspurig.“

Die Flammen wüteten auf 400 Quadratmetern

Anfang Juni war in einem Werkstattgebäude nahe dem Eingangsbereich des auch bei Berliner Familien beliebten Freizeitparks ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden sei durch die Zusammenarbeit von Mitarbeitenden und Rettungskräften vergleichsweise gering geblieben, hatte Erdbeerhof-Gründer Dahl schon kurz nach dem Löschen der Flammen gesagt. Die örtliche Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe.

Bereits einen Tag nach dem Brand, der auf rund 400 Quadratmeter wütete, war der Park wieder eröffnet worden. Karls Erlebnis-Dörfer sind im Nordosten Deutschlands aus einem Erdbeer-Anbaubetrieb entstanden.

Nach Angaben des Unternehmens gibt es mittlerweile sieben Standorte mit unterschiedlichen Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Hinzu kommen zwei Manufaktur-Geschäfte in Berlin. Vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Niedersachsen seien im Aufbau, heißt es. Seit 2014 existiert das Erlebnis-Dorf in Elstal westlich von Berlin.