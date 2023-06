Radwegestopp in Berlin: Stadträte stellen Schreiner Ultimatum

Berlin. Die acht für Mobilität zuständigen Bezirksstadträte der Grünen haben Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ein Ultimatum zur Aufhebung des Baustopps für Radwege gesetzt. Sie fordern, dass der Stopp bis spätestens diesen Mittwoch aufgehoben wird, ansonsten drohten Fördergelder in Millionenhöhe zu verfallen.

Der in der vergangenen Woche verhängte Finanzierungsstopp für bereits geplante Radwege sei „ein einmaliger Vorgang, der ein Verwaltungschaos verursacht hat“, sagte Verkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck aus Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt gehe es um Fördermittel in Höhe von mindestens zehn Millionen Euro.

Stadträte vom Treffen mit der Mobilitätssenatorin enttäuscht

Die Stadträte zeigten sich von dem Treffen mit Mobilitätssenatorin Schreiner am Tag zuvor enttäuscht. Es habe viele Fragen gegeben, aber keine Antworten. Schreiner habe es abgelehnt, sich ein Ultimatum setzen zu lassen.

Die grünen Verkehrspolitiker stellten am Dienstag einen Forderungskatalog an Schreiner vor. „Wir erwarten eine schriftliche Zusage, dass der Senat etwaige durch den Stopp verursachte Kosten in voller Höhe übernimmt, die durch wegfallende Bundes- oder Landesmittel verursacht werden“, heißt es in dem acht Punkte umfassenden Katalog.

Schreiner hatte in der vergangenen Woche Verwirrung und Kritik ausgelöst, weil sie die Finanzierungszusage für alle in Planung befindlichen Radwegprojekte stoppte und eine Überprüfung aller Vorhaben ankündigte. Es solle überprüft werden, ob die Radwege tatsächlich in der vorgesehenen Form realisiert werden oder ob Umplanungen möglich sind, die den Auto- und öffentlichen Nahverkehr weniger einschränkten.

Bezirksstadträte verwehren sich gegen Einmischung des Senats

Die Bezirksstadträte verwehrten sich dagegen, dass auch die Vorhaben in den Nebenstraßen überprüft werden sollen. „Wir erwarten, dass die Senatsverwaltung die Zuständigkeit der Bezirke für die Nebenstraßen respektiert und sich nicht durch Rücknahme von Finanzierungszusagen in bezirkliche Zuständigkeiten einmischt“, schreiben die Stadträte.

Grundsätzlich zweifeln die grünen Verkehrspolitiker an, dass die Mobilitätsverwaltung bereits zugesagte Finanzmittel einfrieren kann. Das sei nur unter bestimmten Voraussetzungen durch den Finanzsenator möglich. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg prüft deshalb, rechtlich gegen das Einfrieren der Mittel vorzugehen.

Insgesamt befürchten die Stadträte, dass der Ausbau des Radwegenetzes ins Stocken gerät, da zahlreiche Vorhaben bereits geplant und genehmigt seien und unmittelbar vor dem Baustart stünden. Die massive Kritik der vergangenen Tage zeige, dass sich „die Berliner sich die Verkehrswende nicht nehmen lassen wollen“, sagte Filiz Keküllüoglu, Verkehrsstadträtin in Lichtenberg.