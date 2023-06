Eat Berlin: Darauf können sich Feinschmecker freuen

Berlin. Zur Verkündung des Festival-Programms haben sich die Veranstalter von Eat Berlin keinen geringeren Ort als die Aussichtsetage des Berliner Fernsehturms ausgesucht. „Genuss auf höchstem Niveau“, brachte es Kai Matzanke, Marketing Manager des Fernsehturms, am Dienstagmittag auf den Punkt. Eine kleine Auswahl an Gastronomen gab einen ersten Einblick, in das, was die Besuchenden vom 2. bis zum 12. November beim Feinschmeckerfestival erwartet.

Eat Berlin - Gourmet-Küche für Normalverdiener

„Die Idee des Festivals ist, die allerbesten Köche der Welt an die coolsten Locations zu bringen mit den grandiosesten Zutaten in wundervolle Veranstaltungen und das alles auch noch so, dass sich das normale Menschen leisten können, die vielleicht nicht gewohnt sind, in Sterne-Restaurants essen zu gehen“, fasste Moderator Sven Oswald zusammen. Die Veranstaltung gehöre zu den zehn wichtigsten Feinschmeckerfestivals weltweit.

Daher seien die Tickets, die bereits erhältlich sind, auch sehr begehrt, vor allem für das Bühnendinner im Renaissance-Theater, wie Festivalintendant Bernhard Moser erklärte. „Wir haben 16 Plätze, die in der Vergangenheit immer innerhalb von zwei Minuten ausverkauft waren.“ Insgesamt wird es in dem Veranstaltungszeitraum rund 70 Events geben, über die ganze Stadt verteilt. Die Preise für die teils mehreren Gänge variieren zwischen 49 und 480 Euro.

Austern im Adlon, tschechische Taverne und Dragqueen-Show

Unter anderem können Festivalgäste am 6. November im Hotel Adlon schmausen. Auf der Menükarte stehen Austern und ein Rundgang durch das Haus. Das Festivalprogramm wird auch international aufgestellt sein und kulinarische Einblicke in die Küche unseres Nachbarlandes gewähren: Am 3. November zeigt das tschechische Köcheteam der Olympiade 2024 in der Arminiusmarkthalle seine Künste. Dabei werden traditionelle Gerichte modern interpretiert und in gemütlicher Tavernenatmosphäre mit tschechischem Bier verzehrt.

Festivalintendant Bernhard Moser (vierter von links) und mehrere Gastronomen geben einen Vorgeschmack auf das im November startende Feinschmeckerfestival „eat! berlin“

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am 10. November wird die Dragqueen Sheila Wolf ein Fünf-Gänge-Menü mit Weinbegleitung veranstalten, inklusive einer queeren Bühnenshow und der Wahl der Berliner Weinkönigin 2023. Auch der einzige Drei-Sterne-Koch Berlins, Marco Müller vom „Rutz“ in Berlin-Mitte, wird seine Fähigkeiten unter Beweis stellen geben. Auf seinem Plan steht ein Fünf-Gänge-Menü mit Ente. Dabei werde auf Regionalität geachtet, wie er betont.

Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt in der Fine-Dining-Gastronomie

Überhaupt ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Element bei der Feinschmeckerveranstaltung. „Wir arbeiten mit Köchinnen und Köchen zusammen, die das Thema permanent auf dem Schirm haben“, erklärte Festivalintendant Moser. Bereits in den 1980er Jahren sei in der Fine-Dining-Gastronomie sehr stark auf Regionalität bei der Zutatenauswahl und die Verwendung des ganzen Tiers geachtet worden. „Es ist eine Geschichte, die wir heute weitererzählen.“

Mit jedem Bissen gehe Verantwortung einher – CO2-Bilanz oder Auswirkungen des Essverhaltens auf andere Länder. Jedoch legt Moser Wert darauf, den Menschen nicht mit erhobenem Zeigefinger zu begegnen und ihnen nicht die Lust am Essen zu nehmen. Aus diesem Grund wird es im Festivalzeitraum auch einen Abend im Futurium geben, bei dem nachhaltiges Essen serviert wird.

Das ganze Programm finden Sie hier: www.eat-berlin.de/category/programm-2023/

