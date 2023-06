Kostenlose Ausstellung zu 175 Jahren Berliner Polizei

In der Wandelhalle des Berliner Abgeordnetenhauses wird dem besonderen Jubiläum gedacht. Und auf drängende Probleme hingewiesen.

Polizeimützen-Sammler Andreas Skala und Berlins Abgeordnetenhauspräsidentin Cornelia Seibeld (CDU) eröffneten die Jubiläumsausstellung „175 Jahre Schutzmannschaft in Berlin“.

Berlin. Leicht hatte es die Polizei in Berlin nie. Und das schon lange vor den extremistischen Straßenschlachten der Weimarer Republik, vor Studentenkrawallen, Häuserkämpfen und dem politischen 1. Mai. Bereits bei ihrer Gründung im Revolutionsjahr 1848 sei sie nämlich alles andere als ein Wunschkind der preußischen Behörden gewesen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montagabend im Berliner Abgeordnetenhaus, sondern während der damals aufgeheizten Stimmung in der Bevölkerung vielmehr ein notgedrungener ziviler Gegenentwurf auf das verhasste Militär.

„Heute, 175 Jahre später, schützt die Berliner Polizei unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und sorgt für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger“, betonte Parlamentspräsidenten Cornelia Seibeld (CDU), als sie die Jubiläumsausstellung „175 Jahre Schutzmannschaft in Berlin“ in der Wandelhalle des Abgeordnetenhauses eröffnete. „Wir sind dankbar für dieses Engagement.“

1848 wird erstmals eine bewaffnete bürgerliche Polizei in Berlin eingerichtet

Zum Hintergrund: Am 23. Juni 1848 erfolgte auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. die Gründung der Königlichen Schutzmannschaft zu Berlin. Diese kennzeichnet erstmalig die Existenz einer bewaffneten bürgerlichen Polizei und gilt daher als direkter Vorläufer der heutigen Berliner Schutzpolizei. Noch bis zum 26. Juli ist es möglich, sich die Exponate der Ausstellung im Abgeordnetenhaus kostenlos anzusehen.

Zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung wurden auch historische Fahrzeuge aus dem Polizei-Fuhrpark präsentiert.

Die Schau besteht aus Kopfbedeckungen, Uniformteilen, Dokumenten und sonstigen Objekten von 1848 bis heute, die der bekannten Privatsammlung des ehemaligen Polizeibeamten Andreas Skala entstammen. Ergänzt werden diese Stücke durch Stelen mit Bildern und Texten der Polizeihistorischen Sammlung Berlin (PhS). „Hier im Herzen der Demokratie zeigen wir, dass die Berliner Polizei immer schon ein Ausdruck der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Realitäten und Veränderungen war“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

NS-Diktatur dunkles Kapitel der Polizeigeschichte

Das zeigt sich vor allem in der Entwicklung von Kopfbedeckungen und Uniformen. Startete die Polizei 1848 noch betont zivil mit Zylinder, wechselte sie dann im Kaiserreich zur Pickelhaube mit dem autoritär-patriarchalischen Anspruch und schließlich zum Tschako, den die Polizisten bis 1968 trugen. Er sollte neben der Sichtbarkeit auch die Wehrhaftigkeit von Republik und Demokratie verdeutlichen. Als besondere Highlights locken ein Tropenhelm aus dem französischen Sektor und die Original-Uniform des letzten Polizeipräsidenten Ost-Berlins Dirk Bachmann.

Der Wandel von Politik und Gesellschaft verdeutlichte sich auch immer in der Veränderung von Uniformen und Kopfbedeckungen der Berliner Polizei.

Dabei wird auch das dunkelste Kapitel der Institutionsgeschichte nicht ausgespart, als die gleichgeschaltete Polizei zum Komplizen bei brutalen NS-Verbrechen wurde. „Sie machte sich zu dieser Zeit schuldig an Menschen, die den Schutz einer Polizei dringend nötig gehabt hätten“, so Spranger.

Polizeihistorische Sammlung soll modernisiert und digitalisiert werden

Neben dem Blick zurück geht es in der Wandelhalle daher auch ganz klar um den Blick nach vorn. Konkret um die Modernisierung und Digitalisierung der ehrenamtlich betriebenen Polizeihistorische Sammlung, die derzeit ein wenig beachtetes Schatten-Dasein am Platz der Luftbrücke fristet.

Ein Kuriosum der Ausstellung: Ein Tropenhelm der Berliner Polizei aus dem französischen Sektor.

„Wir benötigen eine politische und finanzielle Absicherung, festes Personal und mittelfristig auch neue und adäquate Räumlichkeiten, um ein Ort des Austauschs, des Dialogs und der kritischen Selbstreflexion zu sein“, sagte Uwe Hundt, Vorsitzender des Förderkreises PhS. Zudem sollte ein Besuch der Sammlung Teil der Ausbildung für den gehobenen Dienst werden. Dies sei wichtig zur Identitäts,-Traditions- und Fortbildung von Nachwuchskräften, so Hundt.