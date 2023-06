Wasserrohr in TU-Gebäude während Unwetter geplatzt

In einer Serie von Wasserschäden an der Technischen Universität Berlin (TU) ist nach dem Gewitter von Montag nun auch das Physik-Gebäude betroffen. Es sei während des Unwetters ein Wasserrohr in dem Gebäude an der Hardenbergstraße geplatzt, teilte die TU am Dienstag auf Anfrage mit. Derzeit würden betroffene Flächen wie Arbeitsräume und Flure getrocknet. Die Schäden seien lokal begrenzt, so dass das Gebäude nicht komplett geschlossen werden müsse. Auch in weiteren Häusern wie dem Hauptgebäude sei es zu Wassereinbrüchen gekommen, teilte die TU mit.

Berlin (dpa/bb). In einer Serie von Wasserschäden an der Technischen Universität Berlin (TU) ist nach dem Gewitter von Montag nun auch das Physik-Gebäude betroffen. Es sei während des Unwetters ein Wasserrohr in dem Gebäude an der Hardenbergstraße geplatzt, teilte die TU am Dienstag auf Anfrage mit. Derzeit würden betroffene Flächen wie Arbeitsräume und Flure getrocknet. Die Schäden seien lokal begrenzt, so dass das Gebäude nicht komplett geschlossen werden müsse. Auch in weiteren Häusern wie dem Hauptgebäude sei es zu Wassereinbrüchen gekommen, teilte die TU mit.

„Insgesamt sind das deutliche Zeichen für unsere marode Bausubstanz. Es besteht akuter Handlungsbedarf“, teilte TU-Präsidentin Geraldine Rauch mit. Seit Anfang der 1990er Jahre sei viel zu wenig in den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und zu wenig in die Sanierung der Universitäten investiert worden. „Wissenschaft und Lehre sind hier akut in Gefahr.“ Investitionen und zügiges Handeln seien gefragt - jetzt. Die Universitäten, nicht nur die TU Berlin, seien in einer „höchst kritischen Situation“.

An der TU ist seit 15. Juni bereits das Mathematik-Gebäude geschlossen, nachdem es dort einen Fall von Vandalismus gegeben hatte. Unbekannte hatten Abflussrohre verstopft und Wasserhähne aufgedreht. Wenige Tage später war nach Uni-Angaben ein Wasserventil im Chemie-Gebäude gerissen. „Aufgrund dieses massiven Wasserschadens durch Materialermüdung mussten 19 Räume und Labore geschlossen werden - bis jetzt“, hieß es.

Die TU sammelt derzeit Unterschriften für einen Offenen Brief an die Landesregierung. Laut einer TU-Sprecherin haben ihn bislang rund 600 Unterstützer unterzeichnet. In dem Brief spricht das Präsidium von einem „verzweifelten Zustand“ der TU und einem Sanierungsstau von 2,4 Milliarden Euro. Insgesamt ist der Sanierungsstau an Berlins Hochschulen noch größer. Über einen Realisierungszeitraum von 25 Jahren ging die Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten der Berliner Hochschulen von einzuplanenden 8,2 Milliarden Euro aus.