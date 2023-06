Mobilitätsgesetz überarbeitet: Scharfe Kritik der Grünen

Berlin. Die Berliner Grünen haben mit scharfer Kritik auf die Pläne des schwarz-roten Senats reagiert, wesentliche grüne Ziele aus dem Wirtschaftsverkehrs-Kapitel des Mobilitätsgesetzes zu streichen. „Erst stürzt Verkehrssenatorin Schreiner die Stadt mit ihrem Radwegestopp ins Chaos, jetzt legt sie die Axt an das Mobilitätsgesetz“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Antje Kapek. Die CDU wolle ein „weitgehend entkerntes“ Kapitel zum Wirtschaftsverkehr durch den Senat peitschen.

„Aus dem ursprünglichen rot-grün-roten Entwurf wurden so gut wie alle Regelungen für Klimafreundlichkeit, Flächengerechtigkeit und eine Stärkung des ÖPNV, Rad- und Fußverkehrs gestrichen“, so die frühere Fraktionsvorsitzende. Damit werde zugleich das wesentliche Ziel einer Besserstellung des Wirtschaftsverkehrs ausgehöhlt. Was als bloße Überarbeitung der bisherigen Planungen angekündigt worden sei, erweise sich nun als als großangelegte Rückabwicklung, so Kapek.

Zudem lasse der neue Gesetzentwurf darauf schließen, dass die Senatorin das lange geplante Kapitel für "Neue Mobilität“ nunmehr in Gänze einstampfen wolle. „Nach dem Radwege-Ausbau bremst die CDU jetzt die komplette Verkehrswende aus. Anstatt an die Entwicklungen in anderen Metropolen anzuschließen, zementiert Frau Schreiner damit die Probleme im Berliner Straßenverkehr, ohne jede Rücksicht auf die Klimaziele und die Verkehrssicherheit“, sagte die Grünen-Politikerin als Reaktion auf einen exklusiven Morgenpost-Bericht.

Kapek: SPD muss sich gegen Pläne der CDU stellen

Kapek forderte die SPD auf, sich den Plänen des Koalitionspartners entgegen zu stellen.

„Jetzt muss die SPD endlich Farbe bekennen: SPD-Fraktionschef Saleh hat den Radwegestopp harsch kritisiert und auf den Koalitionsvertrag gepocht - nun ist es an seiner Partei, die Senatorin zu stoppen, bevor sie auch das Mobilitätsgesetz abwickelt.“

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD, Tino Schopf, sagte, das Teilkapitel zur Neuen Mobiltät, also etwa E-Roller und Sharing-Angebote, sei nicht gestrichen worden. „Wir haben von Anbeginn kommuniziert, der Gesetztentwurf Wirtschaft wird vor der Sommerpause eingebracht und der Entwurf "Neue Mobilität" folgt in der zweiten Jahreshälfte“, sagte der ehemalige Staatssekretär.