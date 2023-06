Wetter in Berlin heute: Gewitter und Schauer erwartet – Risiko steigt

Die nächsten Gewitter rollen auf Berlin und Brandenburg zu: Der Wetterdienst rechnet am Dienstag erneut mit Starkregen und Sturmböen.

Wetter In Berlin drohen schon wieder Gewitter und Schauer

Nach dem heftigen Gewitter am Montag wird das Wetter auch am Dienstag turbulent

Der Wetterdienst erwartet heute Schauer, Sturmböen und Hagel ab dem Mittag

Möglich sind erneut Starkregen und Hagel

Berlin/Potsdam. Nur einen Tag nach den heftigen Gewittern in Berlin und Brandenburg zeigt sich das Wetter in der Region erneut turbulent: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag Schauer, Sturmböen und Hagel. Ab dem Mittag steige das Gewitterrisiko, bis zum Abend sei vermehrt mit Schauern und örtlich kurzen Gewittern zu rechnen. Dabei werden Wind- und Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h erwartet sowie Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich ab. Eine Warnung vor Unwetter gab der DWD zunächst nicht aus.

Am Montagnachmittag waren schwere Gewitter über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. In Berlin rückte die Feuerwehr zu mehr als 200 wetterbedingten Einsätzen aus, der „Ausnahmezustand Wetter“ wurde ausgelöst. Im ganzen Stadtgebiet gab es vollgelaufene Keller, zum Teil überschwemmte Straßen, umgekippte Bäume und heruntergefallene Äste. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Wettervorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 27. Juni: Am Vormittag vielerorts heiter und trocken, nur in der Prignitz örtlich Schauer. Ab dem Mittag wechselnd oder stark bewölkt und vermehrt Schauer und örtlich kurze Gewitter, lokal eng begrenzt mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Höchstwerte 20 bis 22 Grad. Mäßiger, teils frischer West- bis Nordwestwind, auch abseits von Schauern und Gewittern vereinzelt Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Mittwoch rasch abklingende Schauertätigkeit und Auflockerungen. Tiefsttemperatur 12 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Mittwoch, 28. Juni: Wolkig bis stark bewölkt, ab Mittag in Odernähe vereinzelt Schauer, vielerorts ganztags trocken. Am Abend auflösende Quellwolken und häufiger Sonnenschein. Höchsttemperatur zwischen 21 und 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 13 bis 9 Grad. Schwacher Wind, von Nordwest rasch auf Südwest drehend.

Donnerstag, 29. Juni: Zunächst heiter, später Bewölkungsaufzug, meist noch trocken. Höchstwerte 26 bis 28 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Freitag zunehmend stark bewölkt. Von Nordwesten Schauer oder Gewitter. Überwiegend schwacher Wind, von Südwest gebietsweise auf West bis Nordwest drehend. Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad.

Freitag, 30. Juni: Zunächst starke Bewölkung und vor allem in der Osthälfte und im Süden des Landes etwas Regen, teils gewittrig. Nachfolgend Übergang in wechselnde Bewölkung, lokal Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 25 und 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt, örtlich Regen. Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Südwest.

