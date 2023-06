US-Botschafterin Amy Gutmann: „Ich bin eine Berlinerin“

In Gedenken an seine Rede erhält Kennedy ein Porträt in der US-Botschaft. Botschafterin Gutmann hebt die Aktualität seiner Rede hervor.

Berlin. Auf seinem Gesicht liegt ein leichtes Lächeln. Sein Blick schweift über die Menschenmassen hinweg, vor denen er die Worte sagt, die in die Geschichte eingehen: „Ich bin ein Berliner“. Zum 60. Jahrestag wurde die historische Rede des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy nun durch ein Pop-artiges Porträt von ihm in der US-Botschaft am Pariser Platz gewürdigt.

„Tatsächlich ist dieser aus vier Worten bestehende Satz inzwischen eines der berühmtesten Zitate des vergangenen Jahrhunderts“, erklärte die US-Botschafterin in Deutschland Dr. Amy Gutmann bei der Enthüllungszeremonie des Bildes im Kennedy-Forum – der Ausstellungsraum wurde anlässlich des Jahrestages umbenannt. Der Satz sei ein Versprechen gewesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika immer an der Seite derjenigen stehe, die nach Freiheit und Demokratie strebten.

Amy Gutmanns Vater floh aus Deutschland

Kennedy besuchte Berlin zwei Jahre nachdem die Mauer hochgezogen wurde. Seine Rede vor dem Rathaus Schöneberg war ein Zeichen der Solidarität mit den krisengebeutelten Menschen, die in der geteilten Stadt lebten und die dem charismatischen, jungen US-Präsidenten zujubelten.

Die Worte Kennedys hätten nichts an Aktualität eingebüßt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine, so Gutmann, deren Vater als Jude aus Nazi-Deutschland geflohen war. „Ich bin eine Berlinerin“, schloss sie schließlich ihre Rede und übergab an den Mann, der das ikonische Porträt angefertigt hat.

„Dieses Porträt von Präsident John F. Kennedy greift seine Vision von globaler Demokratie und der Überwindung humanitärer Bedrohungen und insbesondere die Hoffnung und Freiheit auf, die er weltweit entstehen ließ“, sagte der US-Street-Art-Künstler Shepard Fairey. „Ich glaube, dass Kunst auf großartige Weise Gespräche in Gang bringen kann, die sonst vielleicht nie stattfinden würden.“

Shepard Fairey mit ikonischem Obama-Plakat bekannt geworden

Es ist nicht das erste Werk Faireys, das einen US-Präsidenten in rot-weiß-blauen Farben im Pop-Art-Stil darstellt. Mit einem Plakat von Barack Obama hat er größere Bekanntheit erlangt, unter dessen Porträtfoto das Wort „HOPE“ geschrieben steht, und das während des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 verbreitet wurde.

„Es ist mir eine unglaubliche Ehre, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein“, betonte Fairey. Als Kind habe er seinen Vater einmal gefragt, wer der größte US-Präsident der Geschichte war und habe die Antwort erhalten, es sei Kennedy gewesen. „Er hat unter enormen politischen Druck gestanden und es trotzdem geschafft, effektive Entscheidungen zu treffen“, begründete der Künstler seine Inspiration.

Am Samstag schaltete sich die US-Botschafterin in Australien und John F. Kennedys Tochter Caroline Kennedy zu der Veranstaltung in Form einer Videobotschaft dazu. Ihr Vater habe davon geträumt, dass Deutschland eines Tages geeint und Europa in Frieden leben würde. Dieses Versprechen habe Wirklichkeit werden können, weil Demokratien zusammengearbeitet haben. „Und mein Vater wäre stolz gewesen, einen Beitrag zu dieser historischen Entwicklung geleistet zu haben.“

