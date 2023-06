Neue Bänke sorgen am Berliner Mauerweg für Aufsehen

Berlin. Für Berlin war die Teilung samt Mauer jahrzehntelang ein Fluch, doch seit der Einheit wird sie immer mehr zum Segen in Freizeit und Tourismus. Im Schlesischen Busch ertüchtigt die landeseigene Grün Berlin GmbH zum Beispiel gerade die ersten 1,1 Kilometer des insgesamt rund 160 Kilometer langen Mauerwegs, der sich wie ein grünes Band ums ehemalige West-Berlin zieht und viele Radfahrer und Spaziergänger anzieht.

Der Berliner Mauerweg solle ein „Erinnerungspfad“ sein, teilte die Pressestelle von der "Grün Berlin" mit. Um die historische Besonderheit des Weges deutlich zu machen, bekommt der Mauerweg auch ein ganz eigenes Mobiliar, das „den Mauerweg in seiner Einzigartigkeit herauszustellen sowie seine Unverwechselbarkeit“ erhöhen soll.

Es gibt verschiedene Aufsätze aus verzinktem Stahl. Dieser hier hat eine Armlehne auf seiner linken Seite und eine Rückenlehne.

Foto: Dirk Krampitz

Entworfen hat diese der Däne Sigurd Larsen, der in Kopenhagen Architektur studiert hat und seit 2010 in Berlin lebt. Er konnte mit seinen Entwürfen den Wettbewerb für sich entscheiden. Kürzlich wurden im Schlesischen Busch die ersten 18 Bänke und fünf Hocker seines Designs aufgestellt, am südlichen Mauerweg/Jenbacher Weg finden sich drei Bänke und zwei Bank-Tisch-Kombinationen.

500 Kilo einheimisches Eichenholz

Es sind auffällige Möbel: Ins Auge fällt die Basis, ein rund 500 Kilogramm schwerer einheimischer Eichenholzbalken. Darauf werden dann verschiedene Metallsitzschalen angebracht. Mal eine glatte Platte, mal mit Armlehne links, mal rechts, mal mit Rückenlehne. Mal prangt das Metall in der Mitte des Balkens, mal seitlich. Man kann es zum Sitzen oder als Tisch nehmen. Oder auch darauf liegen. „Wir wollten eine Möbelfamilie mit vielen Mitgliedern gestalten“, sagt der Architekt. Sie seien vandalismussicher, funktional und wirtschaftlich in der langfristigen Unterhaltung, lobt Grün Berlin.

Der Platz mit Blick auf den Flutgraben ist derzeit noch eingezäunt. Die Mauern aus Recycling-Beton links, rechts neben der Bank und auch die Stufe zum Wasser hin sind ebenfalls zum Sitzen gedacht.

Foto: Dirk Krampitz

Noch sind Larsens Bänke im Schlesischen Busch in Treptow von Bauzäunen umgeben – meistens jedenfalls. Doch sie machen so neugierig, dass am Wochenende regelmäßig Passanten die Zäune öffnen und Probesitzen. Denn Larsens Bänke brechen mit dem gewohnten Anblick einer Parkbank: So bedecken die Metallaufsätze immer nur einen Teil des Balkens. „So hat man die Wahl, auf welchem Material man sitzen möchte“, erklärt Larsen. Metall werde im Sommer wärmer, auch wenn sich das bei dem verwendeten verzinkten Stahl im Rahmen halte, versichert der Architekt, aber es trockne nach einem Regenguss auch wieder schneller als Holz, das dafür insgesamt kälter bleibe. Er wollte praktisch designen und „nichts Überkuratiertes“ schaffen, versichert Larsen.

„Bäume besprüht ja auch niemand“

Er hofft, dass der naturbelassene Holzbalken auch weniger attraktiv für Graffiti-Sprayer sind. „Verhindern kann man es nie ganz, aber es ist weniger glatte Leinwand, sondern ein natürliches Material mit Struktur und Eigenheiten, und Bäume besprüht ja auch niemand.“

Nach aktuellem Planungsstand wird Grün Berlin bis Ende 2026 insgesamt acht Teilbereiche des Mauerwegs auf einer Strecke von circa 14 Kilometern für 12,39 Millionen Euro grundhaft erneuern. Im Laufe der Zeit sollen entlang des gesamten Mauerwegs an allen geeigneten Standorten ohne bisherige Sitzangebote, Larsens Möbel aufgestellt werden. Die genaue Anzahl stehe aktuell noch nicht fest und die Standortsondierung, -Konzeption und Umsetzung erfolge sukzessive, so Grün Berlin.

Mehr aus Treptow-Köpenick lesen Sie hier.