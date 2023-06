Unwetter verhindert Herthas Trainingsstart

Der Trainingsstart von Hertha BSC zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ist wegen Starkregens und Gewitters auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Mehrere hundert Zuschauer wollten den Bundesliga-Absteiger beim Start in die neue Spielzeit am Montag begleiten, mussten dann aber schnell flüchten, da sich enorme Wassermassen ergossen.

Berlin. Der Trainingsstart von Hertha BSC zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ist wegen Starkregens und Gewitters auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Mehrere hundert Zuschauer wollten den Bundesliga-Absteiger beim Start in die neue Spielzeit am Montag begleiten, mussten dann aber schnell flüchten, da sich enorme Wassermassen ergossen.

Nicht mehr dabei war Jean-Paul Boetius. Der Niederländer verlässt den Verein nach nur einer Saison, wie Hertha am Montag mitteilte. Einen neuen Verein nannten die Berliner noch nicht. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt in der abgelaufenen Saison 21 Spiele in der Bundesliga. Einen Monat nach seiner Verpflichtung war bei dem Niederländer Hodenkrebs diagnostiziert worden. Einer Chemotherapie musste sich Boetius nicht unterziehen, da die Operation frühzeitig durchgeführt werden konnte.

Außerdem fehlte Agustin Rogel. Der Verteidiger aus Uruguay, der am Samstag seine Freundin in Argentinien geheiratet hat, fällt nach einer Knieoperation mehrere Wochen aus wie „Kicker“ und „Bild“ zuerst berichteten. Der 25-Jährige fiel bereits Anfang des Jahres mit einer Entzündung im Knie lange Zeit aus.