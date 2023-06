Mann feuert bei Streit mit Schreckschusswaffe

Bei einem Streit unter Männern in Berlin-Hellersdorf soll ein 40-Jähriger eine Schreckschusspistole gezogen und geschossen haben. Dabei soll einer der Beteiligten verletzt worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwesende hätten beobachtet, wie einer der Männer nach dem Schuss am Arm blutete. Eine Frau, die in der Nähe stand, wurde in einem Rettungswagen wegen des Verdachts auf ein Knalltrauma ambulant behandelt.

Berlin (dpa/bb). Bei einem Streit unter Männern in Berlin-Hellersdorf soll ein 40-Jähriger eine Schreckschusspistole gezogen und geschossen haben. Dabei soll einer der Beteiligten verletzt worden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anwesende hätten beobachtet, wie einer der Männer nach dem Schuss am Arm blutete. Eine Frau, die in der Nähe stand, wurde in einem Rettungswagen wegen des Verdachts auf ein Knalltrauma ambulant behandelt.

Die fünfköpfige Männergruppe hatte sich demnach am Sonntagnachmittag in der Stendaler Straße zunächst lautstark miteinander gestritten. Nach dem Schuss entfernte sich die Gruppe in Richtung des U-Bahnhofes Hellersdorf. Der Tatverdächtige kehrte zurück und wurde von der Polizei festgenommen, die Schreckschusswaffe mit Munition, die sich in dessen Rucksack befand, wurde beschlagnahmt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Identität des Verletzten ist noch nicht bekannt.