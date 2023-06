Berlin: Streit um befristete Verträge in der Wissenschaft

Wer Karriere in der Wissenschaft machen will, braucht neben herausragenden Leistungen oft auch Durchhaltevermögen.

Universitäten Streit um mehr unbefristete Stellen in der Wissenschaft

Berlin. Im Streit um die Entfristung von Stellen im Hochschulbetrieb ist kein Ende in Sicht. Auf Initiative der beiden Regierungsfraktionen CDU und SPD soll eine entsprechende Übergangsfrist um weitere zwei Jahre bis zum April 2025 verlängert werden. Bis dahin soll dann die Voraussetzungen für mehr unbefristete Stellen geschaffen werden.

Der Streit über befristete Kettenverträge für Nachwuchswissenschaftler schwelt seit vielen Jahren. Promovierte Hochschulabsolventen müssen sich häufig über Jahre mit befristeten Kettenverträgen zufriedengeben, bevor sie die Chance auf eine unbefristete Professur erhalten. Viele Wissenschaftler bleiben dabei auf der Strecke, weil sie die unsicheren Berufsaussichten in der Wissenschaft zugunsten einer unbefristeten Tätigkeit außerhalb aufgeben.

Seit Jahren gibt es massive Kritik an diesem Vorgehen, mehrere Vorgängerregierungen haben versucht, die Praxis zu ändern und mehr unbefristete Stellen zu schaffen. „Dauerstellen für Daueraufgaben“, lautet das der Wissenschaftspolitiker.

Alle Beteiligten wollen mehr unbefristete Stellen, der Weg dahin ist schwer

Im vergangenen Jahr wurde dazu das Hochschulgesetz novelliert, mit dem Ziel, mehr unbefristete Stellen zu schaffen. Doch es gilt eine Übergangsfrist, um in den Universitäten die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Diese Frist endet im September dieses Jahres. Doch weil noch Rechtsfragen offen seien, wird die Frist nun bis zum April 2025 verlängert.

Der Präsident der FU Berlin, Günter Ziegler, begrüßte am Montag die Verlängerung der Frist bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus. So erhielten die Universitäten Zeit zur weiteren Vorbereitung. „Wir wollen das sorgfältig machen, damit es auch funktioniert“, sagte Ziegler.

Als wissenschaftspolitische Sprecherin forderte Ina Czyborra (SPD) eine schnelle Abkehr von Befristungen, jetzt verteidigt sie die Verschiebung der entsprechenden Regelung.

Foto: SPD Berlin

Auch Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD), die noch als wissenschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion bis zur Berufung in die Landesregierung auf ein Ende der Kettenbefristung gedrängt hatte, rechtfertigte den Schritt. Es müssten zunächst verschiedene Verordnungen zusammengeführt werden, bevor die Schaffung von mehr unbefristeten Stellen durchgesetzt werden könne.

Kritik an Blockadehaltung und sinkender Qualität

Dagegen kritisierten Hochschulvertreter und die Wissenschaftsgewerkschaft GEW die erneute Verzögerung. An den Universitäten herrsche teilweise eine Blockadehaltung gegen die Neuregelung. Die Qualität der Forschung leide, wenn sich Wissenschaftler ständig auf neue Stellen bewerben müssten. „Die erneute Verschiebung ist unverständlich, weil die Universitäten bereits Vorbereitungen für die Neuordnung treffen“, sagte GEW-Vorstand Tom Erdmann.

Auch die Opposition sieht im Vorgehen der Koalition einen Fehler. „Die Koalition hat mit dem heutigen Beschluss die Befristung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zementiert“, kritisiert die wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Laura Neugebauer: „Das ist fatal für den Wissenschafts- und Innovationsstandort Berlin.“ Wer nicht wolle, dass Berlin international im Wissenschaftsbereich abgehängt werden wolle, müsse sich zu guten Arbeitsbedingungen und damit auch Entfristung bekennen.

Aus Sicht der Linken wird „mit der Verschiebung der Anschlusszusagen die so dringend erwartete planbare Perspektive für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unseren Universitäten zerstört“, sagte Wissenschaftsexperte Tobias Schulze. „Eine Verschiebung spielt nur denen in die Hände, die den Status quo mit mehr als 80 Prozent befristeter Beschäftigung im Mittelbau behalten wollen.“

Mitarbeiter fordern faire Beschäftigung

Für Hochschulbeschäftigte wäre das Ende der Kettenbefristung dringend geboten. „Mit der Novelle des Hochschulgesetzes war Berlin Vorreiter bei der Entfristung von Post-Doktoranden“, sagte HU-Professorin Jule Specht. Weitere zwei Jahre zu warten, wäre ein Rückschritt auf dem Weg zu fairer Beschäftigung.

Das sieht die Landesvertretung des akademischen Mittelbaus Berlin (Lamb) genauso und appellierte dringend an die Landesregierung, die beschlossene Beschleunigung der Entfristung von Verträgen in der Forschung auch umzusetzen, sagte Lamb-Vertreterin Constanze Baum im Abgeordnetenhaus.

Die Lage ist kompliziert. Von einer Berliner Neuregelung, die Modellcharakter für ganz Deutschland hat, sind neben dem Hochschulgesetz verschiedene andere Gesetze und Verordnungen auf Landes- und Bundesebene betroffen. Sie müssen zunächst harmonisiert werden.

Gutachten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen

Gleichzeitig bestehen Zweifel, ob das Land eine entsprechende Regelung allein treffen darf. Ein Gutachten des parlamentarischen Wissenschaftsdienstes kommt zu dem Schluss, dass Berlin nicht die Kompetenz dazu hat. Dagegen kommt ein von der GEW in Auftrag gegebenes Gutachten zum gegenteiligen Ergebnis. Die CDU hatte, noch in der Oppositionsrolle, gegen das Gesetz beim Bundesverfassungsgericht geklagt. Wann über die Klage entschieden wird, ist unklar.

Seit Jahren übersteigt die Zahl der Doktoranden die Zahl der unbefristeten (Professoren-)Stellen oder der ausgeschriebenen Positionen für eine weitere Qualifizierung um ein vielfaches, so dass sich viele Nachwuchswissenschaftler in eine Warteschleife mit zahlreichen befristeten Verträgen begeben. Kritiker der Praxis bemängeln, dass so eine vernünftige Lebensplanung möglich sei und die Qualität von Forschung und Wissenschaft leide.