Stadtentwicklung Platz am Hauptbahnhof wird umgestaltet: Jury wählt Konzept

Der Europaplatz am Berliner Hauptbahnhof soll bis Ende 2025 umgestaltet werden. Darauf haben sich das Land Berlin, der Bezirk Mitte und die Deutsche Bahn verständigt, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Montag mitteilte. Eine Jury mit Fachexperten soll demnach bis Herbst 2023 ein Konzept auswählen. „Die Finanzierung der Umgestaltung erfolgt aus dem Berliner Plätzeprogramm“ hieß es in der Mitteilung.