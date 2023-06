Zwei Männer aus parkendem Auto gezerrt und verprügelt

Zwei Männer sind in Berlin-Tiergarten von Unbekannten aus einem parkenden Auto gezerrt und verprügelt sowie mit einem Messer verletzt worden. Mit einer Stichwunde am Oberschenkel sowie weiteren Schnittverletzungen im Gesicht wurde ein 42-Jähriger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dessen 21-jähriger Begleiter zog sich Hämatome, Platzwunden am Kopf sowie eine Augenreizung zu. Er wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt.