Letzte Generation blockiert Straßen mit Protestläufen

Aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen mehrere Straßen in Berlin durch Protestläufe blockiert. An vier Orten in der Stadt seien die Demonstranten in einer Reihe langsam die Straße entlang gelaufen und hätten dadurch den Verkehr behindert, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien Rückstaus entstanden. Klebeaktionen habe es nicht gegeben. Nach Angaben der Sprecherin verliefen die Aktionen „friedlich“ und „störungsfrei“.